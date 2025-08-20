أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات كهربائية.. وأسعار فولكس فاجن تيرامونت

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات

أسعار سيارة فولكس فاجن تيرامونت 2025 في السعودية

أعلنت فولكس فاجن عن أسعار سيارتها تيرامونت 2025 في السوق السعودي، حيث تنتمي لفئة الـSUV العائلية وتأتي بتجهيزات حديثة تناسب مختلف الفئات.



بالأسعار.. أبرز 5 سيارات كهربائية ببروتوكول أوروبي في مصر

شهد السوق المصري طرح عدة سيارات كهربائية تعمل ببروتوكول أوروبي للشحن، وجاء الكشف عن أسعار 5 طرازات بارزة لتسهيل اختيار المستهلكين.



المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات أرخص من كيا سيلتوس 2025

ازدادت المنافسة في سوق السيارات بعد ظهور طرازات بأسعار أقل من كيا سيلتوس 2025، ما يفتح خيارات جديدة أمام الباحثين عن سيارات اقتصادية.



بدعم إماراتي.. أول سيارة كهربائية خارقة من ماكلارين

كشفت ماكلارين عن خطتها لإطلاق أول سيارة كهربائية خارقة بدعم استثماري إماراتي، لتدخل بقوة عالم المنافسة الفاخرة.