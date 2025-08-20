بدعم إماراتي.. أول سيارة كهربائية خارقة من ماكلارين

مع إعلان فيراري استعدادها لإطلاق أول سيارة كهربائية بالكامل العام المقبل تحت اسم إليتريكا، كان من الطبيعي أن تتوجه الأنظار نحو ماكلارين لترقب ردها.

وقد أكد الرئيس التنفيذي الجديد للشركة البريطانية “نيك كولينز”، خلال فعاليات أسبوع مونتيري للسيارات أن ماكلارين ستواصل التركيز على محركات الاحتراق والأنظمة الهجينة "لفترة طويلة جدًا".

تمسك بالمحرك V8 الأسطوري

ورغم إدخال محرك V6 مزدوج التوربو سعة 3.0 لتر في طراز Artura، شدد كولينز على أن الشركة لا تعتزم التخلي عن محركها V8 مزدوج التوربو سعة 4.0 لتر.

بل إن ماكلارين قامت مؤخرًا بتحسينه في طراز W1 ليولد قوة 229.6 حصانًا لكل لتر، مقارنة بـ 185.3 حصان/لتر في طراز 750S، ما يجعله أحد أقوى المحركات في فئته عالميًا.

استثمار إماراتي ودور صيني محتمل

تأتي هذه التصريحات بعد أشهر قليلة من استحواذ مجموعة CYVN Holdings الإماراتية على ماكلارين ودمجها مع شركة ناشئة محلية تُعرف باسم Forseven. ومن اللافت أن CYVN تعد أيضًا مساهمًا رئيسيًا في شركة Nio الصينية المتخصصة في السيارات الكهربائية.

ورغم تحفظ ماكلارين على التحول الكامل للكهرباء، لم يغلق كولينز الباب نهائيًا، مشيرًا إلى أن إطلاق سيارة كهربائية سيكون منطقيًا فقط في سوق محدد مثل الصين، التي تعد الأكبر عالميًا في هذا القطاع.

وبخلاف المنافسين الذين يتسابقون نحو الكهرباء، يبدو أن ماكلارين تراهن على التوازن بين الأداء التقليدي والتقنيات الهجينة، وتفضل السير بخطى مدروسة بدلاً من الانخراط في سباق قد يهدد هوية علامتها القائمة على متعة القيادة وصوت المحرك.