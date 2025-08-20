سيراميكا كليوباترا يهزم إنبي 2-0 بصاروخية السولية وإسلام عيسي في الدوري

حقق سيراميكا كليوباترا فوزاً مستحقاً على حساب إنبي بهدفين دون رد ،فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب إستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأفتتح سيراميكا كليوباترا التهديف في الدقيقة 53، بعدما أرتدت الكرة من دفاع إنبي على حدود منطقة الجزاء لتصل إلى عمرو السولية الذي سدد كرة قوية رائعة سكنت الشباك.

وأضاف سيراميكا كليوباترا الهدف الثاني فى الدقيقة 62، بعد كرة طولية لصالح سيراميكا لتصل إلى مروان عثمان داخل منطقة الجزاء لينفرد بالمرمى ويمرر الكرة إلى إسلام عيسى ليضع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة يقفز سيراميكا كليوباترا إلى المركز السابع برصيد 4 نقاط، وتراجع فريق إنبي إلى المركز الثامن برصيد 4 نقاط.

وجاءت تمريرات قصيرة بين لاعبي سيراميكا في وسط الملعب دون أي خطورة على مرمى المنافس في الدقيقة 4.

وجاءت تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح إنبي عن طريق أحمد إسماعيل تصدى لها حارس المرمى بنجاح في الدقيقة 15.

ونفذت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح سيراميكا عن طريق محمد هاني إلى فاخري لاكاي الذي سدد كرة بعيدة عن المرمى في الدقيقة 27.