محمود سعد غاضباً : أنغام تمر بمرحلة صعبة لكن مفيش داعي للشائعات

علق الإعلامي محمود سعد على الشائعات والمبالغات التي انتشرت خلال الفترة الماضية عن حالة الفنانة أنغام.

وقال محمود سعد في فيديو مباشر له عبر فيسبوك غاضباً من الشائعات:" أنغام بتمر بمرحلة صعبة لكن مفيش داعي للتمادي في أخبار غير حقيقية ومحتاجة فقط للدعاء".



وأكد محمود سعد على أنه يتواصل يومياً مع مديرة أعمال أنغام للاطمئنان عليها ومعرفة تطورات حالتها بصفته الشخصية قبل العملية. وعلى من يرغب في معرفة آخر الأخبار يمكنه التواصل معه في أي وقت.

خضعت الفنانة أنغام لوعكة صحية أثارت قلق جمهورها، إذ تبين أنها تعاني من وجود ورم حميد في البنكرياس، تم اكتشافه بعد معاناتها من آلام في الجهاز الهضمي أحيانًا تتطلب تدخلاً طبيًا عاجلًا.

أُجريت لها أول عملية في ألمانيا أُزيل خلالها الجزء الأكبر من الكيس عن طريق المنظار عبر الفم وصولًا إلى المعدة ثم البنكرياس.



ورغم ذلك، لاحظ الأطباء بأن الكيس زاد حجمه لاحقًا، ما استدعى إجراء عملية ثانية أكثر تعقيدًا لإزالة الجزء المتبقي من الكيس بالإضافة إلى جزء صغير من البنكرياس.