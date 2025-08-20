قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيراميكا كليوباترا يهزم إنبي 2-0 بصاروخية السولية وإسلام عيسي في الدوري
مفاجأة مدوية.. نجل شقيقة أحمد شيبة المتهم الأول في سرقته
حماية دير سانت كاترين .. نقطة تفاهم في العلاقات المصرية اليونانية
هل دفع الزكاة واجب لشخص عليه قرض من البنك؟.. الإفتاء: يجب توافر 3 شروط
وكيل صحة الأقصر يتفقد معمل الرصد البيئي بوحدة كوم الرمال
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو إلقاء سيدة نفسها أمام السيارات بالشرقية
السجن عامين.. عقوبة ترك صلاة الجمعة في ماليزيا.. والأزهر والإفتاء يحسمان الجدل
الغرفة التجارية بالجيزة: تخفيضات بمعارض أهلا مدارس تصل إلى 20%
ملاكي الصغير.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته
3 وفيات و7 مصابين.. استمرار أعمال البحث عن ناجين أسفل عقار الزقازيق المنهار
يعود الأسبوع المقبل للتدريب.. شوبير: إصابة إمام عاشور «كسر» وليس «خلع»
التعليم تنفي تخصيص مدارس معينة لتطبيق البكالوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حسين الجسمي يطرح أغنيتي "شريط الذكريات" و"أجمل خلق الله"

حسين الجسمي
حسين الجسمي
قسم الفن

طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي، الأغنيتين الحادية عشرة والثانية عشرة من ألبومه الجديد.

"شريط الذكريات"… بوح سعودي يلامس الأعماق
جاءت الحكاية الحادية عشرة بعنوان "شريط الذكريات"، وهي من اللون الغنائي السعودي الخليجي، من كلمات الشاعرة العالية، ألحان ياسر بوعلي، توزيع خالد عز، ومكس وماستر جاسم محمد.


قدّمها الجسمي بأداء مؤثر وحضور صوتي دافئ يعبّر عن وجع الفقد والحنين، حيث صاغت العالية كلماتٍ نابضة بالصدق والعاطفة، وجاء لحن ياسر بوعلي ليترجمها بحس موسيقي شفيف يمزج بين البساطة والعمق، فيما أضفى توزيع خالد عز تنويعات موسيقية مميزة، وأضاف جاسم محمد عبر المكس والماستر بعدًا تقنيًا متقنًا منح الأغنية صفاءً صوتيًا وحضورًا قويًا في وجدان المستمع.
وتتجلى في هذا العمل خصوصية أسلوب حسين الجسمي الذي لا يشبه أحدًا، إذ يقدّم صوته كأداة فنية نابضة بالمعنى، قادرًا على تجسيد الكلمة وتحويلها إلى إحساس حي يصل مباشرة إلى قلب المتلقي.
وتقول كلماتها:
كل شي يرحل و لحظاته تفوت
كل شي يذبل مع الوقت و يموت
إلاّ حبي له ،، ح يبقا للاخير
الاكيد اني ب احبه لين اموت
كم مضى ليلي وانا اعيد الزمان
كم فضا بعده على العين المكان
كم تمنيته يعود ،، و مايعود
اختفى كله ،، كأن لا شئَ كان

"أجمل خلق الله"… إيقاع مصري نابض بالحياة
أما الحكاية الثانية عشرة فهي بعنوان "أجمل خلق الله"، من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، وتوزيع ومكساج وماستر شريف مكاوي.
جاءت الأغنية بإيقاع مصري مقسوم محمّل بالعاطفة والدراما، حيث تنبض كلماتها بالصور الحيّة والتعبيرات الشاعرية، بينما حمل اللحن روحًا مصرية أصيلة في إطار معاصر، ليكمل حسين الجسمي الأداء بإحساس عالٍ وصدق فني يضع المستمع أمام تجربة وجدانية خاصة، تتراوح بين العمق التعبيري والانسيابية الموسيقية.
وتقول كلماتها:
يا موقّع
قلب اتقطّع
قلب المفروض خبره مقطّع
مش توبه يعشق ولا نتوقّع
ييجي يوم يحصل كل ده فيه
يا مبهدل
قلب اتبهدل
طول الوقت عايش مستهبل
علي ايدك في الحب اتدهول
بس انا عارف السر ف ايه

رحلة موسيقية متواصلة
وبهاتين الأغنيتين، يواصل حسين الجسمي تقديم جميع حكايات ألبوم HJ2025  كرحلة فنية متكاملة، حيث تحوّلت كل أغنية إلى حكاية مستقلة تحمل خصوصيتها في الكلمة واللحن والأداء، مما يمنح الجمهور تجربة متجددة في كل إصدار.
منذ انطلاق المشروع الفني، شكّلت هذه الحكايات حالة من الترقب والتفاعل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الموسيقية، لتؤكد مكانة الألبوم كأحد أبرز المشاريع الفنية العربية في عام 2025.
تم طرح "شريط الذكريات"  و "أجمل خلق الله" عبر القناة الرسمية لحسين الجسمي على يوتيوب، وكافة المنصات الموسيقية الرقمية، والإذاعات في الإمارات والخليج والعالم العربي.
وبذلك يواصل الجسمي تقديم رؤيته العصرية للأغنية العربية والخليجية، مؤكداً مكانته كأحد أبرز صُنّاع الإحساس والتجديد في الموسيقى الحديثة.

أغنية شريط الذكريات:
 

أغنية أجمل خلق الله:
 

حسين الجسمي ألبوم حسين الجسمي أغاني حسين الجسمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشعرية سريعة التحضير

بالأدلة العلمية.. الصحة ترد على احتواء الشعرية سريعة التحضير مواد مسرطنة

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات.. رابط مباشر للاطلاع عليها

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد

تقليل الاغتراب

رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

شاكر محظور دلوقتي

استمرار حبس.. قرار عاجل بشأن البلوجر شاكر محظور

مرتبات شهر أغسطس

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد قرار الحكومة

انقطاع المياه .. أرشيفية

انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة

ترشيحاتنا

حسين الجسمي

حسين الجسمي يطرح أغنيتي "شريط الذكريات" و"أجمل خلق الله"

البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

ناقد فني: «رامبو» الأجدر لتمثيل مصر في ترشيحات الأوسكار

أبيوسف

“مايك فليكس” يعيد مواجهات الراب سين إلى الساحة الفنية

بالصور

أسعار سيارة فولكس فاجن تيرامونت 2025 في السعودية

فولكس فاجن تيرامونت
فولكس فاجن تيرامونت
فولكس فاجن تيرامونت

بالأسعار.. أبرز 5 سيارات كهربائية ببروتوكول أوروبي في مصر

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

بـ 27 مليون جنيه.. شاهد ساعة محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد صلاح

زيت غير متوقع يعالج الغدة الكظرية والتوتر والصداع

توتر
توتر
توتر

فيديو

مسلسل أزمة ثقة

تفاصيل مسلسل أزمة ثقة قبل عرضه على شاشة ON

فيلم درويش

عمرو يوسف: دينا الشربيني ممثلة محترفة والعمل معها يسعدني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد