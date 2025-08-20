عامل غنوة ليك مخصوص.. مصطفى قمر يُهنئ عمرو دياب بنجاح ألبومه

نشر الفنان مصطفى قمر صورته مع الهضبة عمرو دياب وابنه تيام، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلّق على الصورة مازحًا: "قولتلكوا بيغنيهالي صدقتوا بقي مبروك للمرة التانية ياعموووور على النجاح الجاااامد ما شاء اللّٰه بحبك يا هضبة وتيام كمان بيباركلك هو وجيله وخللي بالك انت غنيت قمر وغنيت قمرين أنا بقي باعمل غنوة ليك مخصوص اسمها قمر قمرين”.

وكان قد أشاد الفنان مصطفى قمر بألبوم الفنان عمرو دياب الجديد “ابتدينا” بطريقة طريفة.

حيث قام مصطفى قمر بنشر فيديو له عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، حيث كان يغني أغنية شايف قمر، معبرًا عن إعجابه بها قائلًا: “الألبوم تحفة يا عمور ألف مبروك ياهضبة وشكرًا على الغنوة (شايف قمر) طبعًا بتقولهالي دي”.