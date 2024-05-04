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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حزب حماة الوطن ينظم ملتقى توظيف بمحافظة الإسكندرية 

ملتقى توظيف بحماة
ملتقى توظيف بحماة الوطن بالإسكندرية

أطلقت أمانة رمل ثان بحزب "حُماة الوطن" بالإسكندرية، ملتقى لتوظيف 150 شابا من حملة المؤهلات العليا وفوق المتوسطة في إحدى الشركات المتخصصة بالعمل المصرفي وتغذية ماكينات الصرف الآلي، بالوحدات الحزبية التابعة للأمانة في أبيس الثانية، والسيوف شماعة، وحجر النواتية، وذلك تحت رعاية اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا، ومحمد السيد مجاهد الأمين العام بالمحافظة، وبقيادة محمود عسكر الأمين العام المساعد وأمين التنظيم.

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أكد محمد السيد مجاهد، الأمين العام للحزب في الإسكندرية، أن توظيف الشباب وخلق فرص عمل مناسبة لهم يأتي على رأس أولويات الحزب، وذلك لإيمانه بدور  الشباب في دفع عجلة التنمية وتحقيق التقدم للاقتصاد الوطني.
وأوضح مجاهد أن الحزب سيعمل على التعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص، لضمان حصول الشباب على فرص عمل لائقة تتناسب مع مهاراتهم وقدراتهم.

وقال الدكتور حازم الريان، أمين أمانة رمل ثان، إنه تم تشكيل لجان متابعة بكل وحدة حزبية لمتابعة أعمال التقديم وملء الاستمارات وتنظيم المقابلات الشخصية للشباب مع مسؤولي الشركة صاحبة الوظائف.
وأوضح الريان أن هذه اللجان تعمل على تسهيل عملية التقديم على الوظائف المتاحة للشباب في مختلف المجالات والتخصصات، وذلك من خلال استقبال الطلبات من الشباب الراغبين في التقديم على الوظائف، ومراجعة المستندات المطلوبة للتأكد من مطابقتها لشروط التقديم، وملء الاستمارات الخاصة بالشباب وتسجيل بياناتهم، وتنظيم المقابلات الشخصية مع الشباب المقبولين مبدئيًا، والتواصل مع مسؤولي الشركة صاحبة الوظائف لمتابعة سير عملية التوظيف.

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