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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد وفاة طالب وإصابات بالإغماء بلجان الثانوية العامة..الصحة ترفع درجة الاستعداد

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار
قسم التوك شو

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إجراءات رفع درجة الاستعداد بعد وفاة طالب وإصابات بالإغماء بلجان الثانوية العامة، قائلا إن الطالبة تعرضت لانخفاض حاد في الدورة الدموية، أعقبه توقف في عضلة القلب، وللأسف الشديد انتقلت إلى رحمة الله قبل أن تصل إلى المستشفى، مقدما خالص العزاء لأسرتها.

امتحانات الثانوية العامة

وأضاف "عبد الغفار" خلال مداخلة في برنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه من واقع الخبرات السابقة في تأمين امتحانات الثانوية العامة، فإن أغلب الحالات التي نتعامل معها تكون حالات إغماء، أو انخفاض في ضغط الدم، أو ارتفاع في درجة الحرارة، أو إجهاد بدني، أو انخفاض في مستوى السكر بالدم، أو نوبات ربو، أو تشنجات، أو قلق وتوتر نفسي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه بطبيعة الحال، فإن لكل حالة أسبابها المختلفة، ومن بينها بالفعل الضغوط النفسية التي يتعرض لها الطالب، سواء من الأسرة أو من رغبته في تحقيق أفضل نتيجة ممكنة، أو بسبب نظرة المجتمع إلى امتحانات الثانوية العامة، وهذه هي أكثر الحالات التي يتم التعامل معها من خلال هيئة الإسعاف المصرية، ثم نقلها إلى المستشفيات عند الحاجة.

وأكد أن خطة التأمين الطبي والإسعافي لامتحانات الثانوية العامة تمتد لمدة 26 يومًا، بهدف توفير تغطية إسعافية متواصلة وسرعة الاستجابة داخل اللجان أو في محيطها، ويؤدي الامتحانات هذا العام نحو 921 ألف طالب وطالبة، ولذلك تم توفير 1214 سيارة إسعاف، كما يتم تطبيق ما يسمى بـ"الانتشار الحر"، من خلال ما يقرب من 2000 نقطة تمركز إسعافي بالقرب من لجان الامتحانات.

الثانوية العامة الصحة متحدث الصحة امتحانات الثانوية العامة الدكتور حسام عبدالغفار

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