صدمة مفيدة شيحة بعد وفاة طالبة في امتحان الثانوية العامة وتوجه رسالة

أعربت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج "الستات" المذاع عبر قناة النهار وان، عن حزنها الشديد بعد وفاة الطالبة جنى خلال أداء امتحان الثانوية العامة، موجهة رسالة مؤثرة لطلاب الثانوية العامة وأسرهم بضرورة التعامل مع الامتحانات باعتبارها مرحلة مهمة وليست نهاية الطريق.

وقالت مفيدة شيحة خلال تقديمها حلقة البرنامج مساء اليوم الأحد: "البقاء لله في جنى، البنت كانت متوترة جدًا أثناء امتحان الثانوية العامة، وحدث لها هبوط في عجلة القلب وهي على ورقة الامتحان".

وأضافت: "رسالتي لكل طالب في الثانوية العامة.. لازم تفهم إن هذه المرحلة بداية وليست نهاية كل شيء، والامتحان مهما كان مهمًا لا يساوي الحياة كلها".

وأكدت الإعلامية أن الضغط النفسي والخوف الزائد من النتائج قد يؤثران على الطلاب، مشددة على أهمية الهدوء وعدم تحميل النفس أكثر من طاقتها، خاصة في فترة الامتحانات التي تشهد توترًا كبيرًا بين الطلاب وأسرهم.

وتابعت مفيدة شيحة: "الثانوية العامة محطة في حياتك وليست الحياة كلها، وهناك طرق وفرص كثيرة للنجاح، والأهم الحفاظ على صحتك وسلامتك".

واختتمت حديثها بتقديم التعازي لأسرة الطالبة جنى، داعية الطلاب إلى الاهتمام بأنفسهم وعدم جعل الامتحانات سببًا للخوف أو فقدان الأمل.