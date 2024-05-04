الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد القيامة المجيد وشم النسيم

قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، بجولة تفقدية موسعة على طول الكورنيش والمتنزهات والميادين العامة، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال أعياد الربيع.

الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد القصوى

أكد اللواء محمد الشريف على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مديريات الخدمات، لاستقبال عيد القيامة المجيد، وشم النسيم، مكلفا رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمرور الميداني على مدار اليوم، والتنسيق مع جميع المديريات لشن حملات مفاجئة على جميع القطاعات لمتابعة استعدادات المحافظة.

تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق

وكلف المحافظ تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من توافر كافة السلع الأساسية، والتأكد من صلاحية السلع المعروضة لا سيما الأسماك الطازجة والمملحة، والتي يزيد الطلب عليها خلال عيد شم النسيم، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو السلع غير المطابقة للمواصفات، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وشدد المحافظ على تكثيف أعمال النظافة على مستوى الأحياء، فضلًا عن الاهتمام بعمل الصيانة الدورية اللازمة لجميع المساجد في أنحاء الإسكندرية، ورفع جميع الإشغالات والتعديات بشكل فوري.

وأوضح المحافظ أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسية مستمرة في انعقادها لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة لتلقى الشكاوى الطارئة والعاجلة: على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132_4234131_4234133_4234134_4234135_4234136_4234137) من أي محمول.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، واللواء محمد سحلول رئيس حي منتزه أول، والمهندسة رشا شوقي مدير إدارة الرصد البيئي بالمحافظة وجميع الأجهزة التنفيذية.