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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يعتزم اتخاذ إجراءات ضد روسيا بسبب هجمات سيبرانية

أرشيفية
أرشيفية

ذكر الاتحاد الأوروبي أن الهجمات السيبرانية التي استهدفت القطاعات الرئيسية في ألمانيا والتشيك عام 2023 قامت بها مجموعة "APT28"، موضحا أنه يعتزم اتخاذ إجراءات ضد روسيا.

وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أن "موسكو استخدمت خدمات المتسللين للقيام بأنشطة إلكترونية ضارة ضد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والشركاء الدوليين، وفي المقام الأول أوكرانيا".

واستدعت وزارة الخارجية الألمانية القائم بالأعمال في السفارة الروسية يوم الجمعة، على خلفية الهجمات الإلكترونية المزعومة التي وقعت في عام 2023.

ونفت السلطات الروسية مرارا وتكرارا تورطها في الهجمات السيبرانية وأنشطة القرصنة، وأعربت عن استعدادها للتعاون على مكافحة المتسللين وإجراء حوار حول الأمن السيبراني.

 

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