عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دفنوه بجوار المنزل .. زوجان ينهيان حياة ابنهما في البحيرة

العثور علي جثة بالبحيرة
العثور علي جثة بالبحيرة

قررت جهات التحقيق بمركز كوم حمادة جنوب محافظة البحيرة، حبس مزارع وزوجته، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهما في المواعيد القانونية، وذلك لقيامهما بالتخلص من نجلهما بخنقه والاعتداء عليه بالضرب، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم قاما بدفنه داخل حفرة بجوار المنزل الذي يقيمان فيه بقرية علقام التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة

txt

مرتضى منصور يستجيب لدعوة مواطن بحضور زفاف ابنته بالبحيرة |صور

txt

كاوتشات السيارة تتسبب في مقتـ.ل سائق على يد عصابة.. فما القصة؟

واصطحب فريق من جهات التحقيق المتهمين، وسط حراسة مشددة لاستخراج الجثة ومناظرتها، وقاما بتصوير ارتكاب الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، قد تمكنت من كشف لغز غموض غياب شاب عشريني، حيث تبين قيام والديه بتوثيقه بالحبال والاعتداء عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم قاما بدفنه داخل حفرة بجوار المنزل الذي يقيمان فيه وذلك بسبب تعاطيه المواد المخدرة. 

وترجع أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، ببلاغا من صابر.ع.ال، 55 عاما، مزارع، ومقيم قرية علقام باختفاء نجله حسن، 18 عاما، في ظروف غامضة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة الفور برئاسة الرائد كريم الخولي، و رئيس مباحث المركز، والعقيد محمد الشاذلي، رئيس فرع البحث الجنائي ببدر.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء اختفاء المجني عليه والده -المبلغ- بمساعدة ووالدته وتدعى غزالة.م.س، ربة منزل، وبتضيق الخناق عليهما اعترفا بقيامهما بتوثيقه بالحبال والاعتداء عليه بالضرب لعدة أيام حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، بغرض تأديبه لسوء سلوكه واعتياده تناول السجائر والمواد المخدرة، ثم قاما بالتخلص من الجثة عقب ذلك بدفنها بجوار المنزل. 

البحيرة مركز كوم حمادة مديرية امن البحيرة قرية علقام كوم حمادة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرة أخرى| كلوب يعلن تفاصيل صادمة عن مشاجرته مع محمد صلاح

استبعاد الثلاثي.. قرار حاسم من كولر بشأن أفشة

صدمة قوية لجماهير الترجي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

قبل مباراة توتنهام.. صدمة جديدة لـ محمد صلاح بعد أزمته مع كلوب

نجمة في السماء.. عريس يقدم هدية غير تقليدية لزوجته ليلة الزفاف

فستان قصير وبوت طويل.. هيفاء وهبي تبرز أنوثتها في البحرين

وفاة الإذاعي أحمد أبو السعود.. وتشيع الجثمان من مسجد السيدة نفيسة

وفاة نجل رئيس مجلس السيادة السوداني في حادث سير بأنقرة

ترشيحاتنا

حسين هريدى: قوة الجهة الداخلية تعظم دور مصر فى المنطقة .. فيديو

ايدها بتترعش.. تأثر شيرين عبد الوهاب فى حفل الكويت l تعرف على السبب

الاتحاد الأوروبي يعتزم اتخاذ إجراءات ضد روسيا بسبب هجمات سيبرانية

حسين هريدى: الهدف الإسرائيلى من حرب غزة السيطرة على الحدود المصرية الفلسطينية

دفنوه بجوار المنزل .. زوجان ينهيان حياة ابنهما في البحيرة

حسين هريدي: نتنياهو ينتظر الانتخابات الرئاسية الأمريكية ويراهن على عودة ترامب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل شم النسيم.. 5 طرق مختلفة لعمل الرنجة بالبطارخ

بعد انخفاضها الكبير.. أحدث أسعار كيا سبورتاج في سوق السيارات

130 ألف جنيه.. هدى الإتربي تثير الجدل بسعر إطلالتها في شوارع بيروت

بالألوان الصناعية.. نصائح للأطفال لتجميل البيض في شم النسيم بأمان

فيديو

دموعك غالية .. شيرين تدخل فى نوبة بكاء على المسرح في الكويت

نجمة في السماء.. عريس يقدم هدية غير تقليدية لزوجته ليلة الزفاف

تحذير من إصدار تأشيرة الزيارة .. محظورات الحج 2024 | فيديو

تحذير من هذا التوقيت.. حالة الطقس خلال الأسبوع الأخير من برمودة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ