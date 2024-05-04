دفنوه بجوار المنزل .. زوجان ينهيان حياة ابنهما في البحيرة

قررت جهات التحقيق بمركز كوم حمادة جنوب محافظة البحيرة، حبس مزارع وزوجته، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهما في المواعيد القانونية، وذلك لقيامهما بالتخلص من نجلهما بخنقه والاعتداء عليه بالضرب، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم قاما بدفنه داخل حفرة بجوار المنزل الذي يقيمان فيه بقرية علقام التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة

واصطحب فريق من جهات التحقيق المتهمين، وسط حراسة مشددة لاستخراج الجثة ومناظرتها، وقاما بتصوير ارتكاب الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، قد تمكنت من كشف لغز غموض غياب شاب عشريني، حيث تبين قيام والديه بتوثيقه بالحبال والاعتداء عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم قاما بدفنه داخل حفرة بجوار المنزل الذي يقيمان فيه وذلك بسبب تعاطيه المواد المخدرة.

وترجع أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، ببلاغا من صابر.ع.ال، 55 عاما، مزارع، ومقيم قرية علقام باختفاء نجله حسن، 18 عاما، في ظروف غامضة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة الفور برئاسة الرائد كريم الخولي، و رئيس مباحث المركز، والعقيد محمد الشاذلي، رئيس فرع البحث الجنائي ببدر.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء اختفاء المجني عليه والده -المبلغ- بمساعدة ووالدته وتدعى غزالة.م.س، ربة منزل، وبتضيق الخناق عليهما اعترفا بقيامهما بتوثيقه بالحبال والاعتداء عليه بالضرب لعدة أيام حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، بغرض تأديبه لسوء سلوكه واعتياده تناول السجائر والمواد المخدرة، ثم قاما بالتخلص من الجثة عقب ذلك بدفنها بجوار المنزل.