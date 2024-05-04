ضياء رشوان: وزارة العمل تنشر 8 تكليفات رئاسية لها

قال الإعلامي ضياء رشوان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه خطابا، خلال الاحتفال بعيد العمال أمس، بشكل واضح، لوزارة العمل، شمل مجموعة من التوجيهات والتكليفات.

وأضاف الإعلامي ضياء رشوان، خلال برنامجه “مصر جديدة” المذاع عبر فضائية “etc”، أن وزير العمل، قال إن هذه التوجيهات بمثابة خارطة طريق جديدة للوزارة.

وأوضح أن الوزير أضاف أن تلك التوجيهات تؤكد حرص القيادة السياسية والتزامها بتحقيق المزيد من المكتسبات لجنود الإنتاج، وصناعة بيئة عمل لائقة تحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل.

وتابع الإعلامي ضياء رشوان، أن وزارة العمل نشرت “إنفوجراف” بشأن التكليفات الرئاسية، ومنها: “سرعة الانتهاء من مناقشة مشروعي قانون العمل، وزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانة التي يصرفها صندوق الطوارئ للعمال من مبلغ 600 جنيه إلى 1500 جنيه كحد أدني”.