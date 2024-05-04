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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ماجدة منير توجه نصيحة للسيدات للحفاظ على جمالهن

ماجدة منير
ماجدة منير

وجهت الفنانة ماجدة منير، رسالة خاصة للسيدات، للحفاظ على جمالهن، إذا أشارت إلى أن التفكير في الأشياء الإيجابية يطول العمر.

 

وتحدثت ماجدة منير، خلال لقاء خاص لـ صدي البلد، قائلة: الهموم هي السبب، ما تشيلوش الهم، ارموا ورا ضهركم، وخففوا أي زعل من عليكم، واوعوا تناموا وانتوا زعلانين خالص، ودايمًا فكروا في حاجات إيجابية، دا بيطول العمر ومش بيعمل تجاعيد، وخففوا ميك آب.


يذكر أن أن الفنانة ماجدة منير شاركت في العديد من الأعمال التي تم عرضها ضمن السباق الرمضاني الماضي، لعام 2024، ومن أبرزها مسلسل الحشاشين الذي ضم مجموعة كبيرة من النجوم بجانب الفنان كريم عبدالعزيز، ومن بينهم: أحمد عيد، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، أحمد غزي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج بيتر ميمي.

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Screenshot_2024-05-04-04-46-35-77
ماجدة منير مسلسل الحشاشين

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