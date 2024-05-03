بشرى سارة للشباب| “الاتصالات” تعلن توفير 65 ألف وظيفة في قطاع التكنولوجيا.. تفاصيل

تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البلاد على تحقيق نقلة نوعية في تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين ودعم قطاع التكنولوجيا والابتكار.

وفي هذا السياق، أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن سلسلة من المبادرات والخطوات الرامية إلى تحقيق التحول الرقمي وتمكين الشباب وتطوير البنية التحتية التكنولوجية في البلاد.

مبادرات الوزارة لتعزيز البنية التحتية الرقمية

مركز البيانات والحوسبة السحابية

وتهدف الوزارة من خلال إنشاء مركز البيانات والحوسبة السحابية إلى تقديم خدمات رقمية مبسطة وسريعة للمواطنين.

ويتمثل هدف هذا المركز في توفير أكثر من 170 خدمة متنوعة عبر منصة مصر الرقمية، بهدف تحسين تجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات الحكومية.

التحول الرقمي للوزارة

وتعمل الوزارة على ميكنة أعمالها وتقديم خدماتها بشكل رقمي، من خلال إقامة مراكز بيانات متطورة لتخزين البيانات وتشغيل التطبيقات الحيوية. ويهدف هذا التحول إلى تحسين كفاءة العمل وتوفير خدمات أكثر كفاءة وشمولاً.

البرامج والمبادرات المبتكرة

مبادرة "رواد مصر الرقمية"

وتستهدف هذه المبادرة دعم وتمكين الشباب المصري في قطاع التكنولوجيا والابتكار.

وتوفر المبادرة فرصًا للتدريب والتطوير المهني في مجالات تكنولوجيا المعلومات، بهدف تنمية قدرات الشباب ودعم روح الابتكار وريادة الأعمال.

مبادرة "بناة مصر الرقمية"

وتهدف هذه المبادرة إلى بناء كوادر مؤهلة في مجالات التكنولوجيا والبرمجة. وتوفر الفرص للشباب لاكتساب مهارات تقنية متقدمة من خلال برامج تدريبية متخصصة تساهم في تعزيز القدرات الفنية والمعرفية.

إنجازات الوزارة في تطوير المجتمع التكنولوجي

تدريب الشباب وإتاحة الفرص الوظيفية

ومن خلال تعاقدها مع شركات تكنولوجيا المعلومات، نجحت الوزارة في توفير أكثر من 65 ألف فرصة عمل للشباب المصري. وهذا يأتي في إطار جهود الوزارة لتحسين فرص العمل وتمكين الشباب من الانخراط في قطاع التكنولوجيا.

تعزيز التعليم والتدريب الفني

وشهدت الفترة من عام 2018 وحتى العام الحالي تضاعفًا كبيرًا في عدد المتدربين في مجالات تكنولوجيا المعلومات. يقدم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فرصًا للتدريب المتخصص للشباب بغية تأهيلهم لسوق العمل المتنامي والمتطور.

وتحرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البلاد على دعم التحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية من خلال سلسلة من المبادرات والبرامج. تهدف الوزارة إلى تحقيق تنمية شاملة وتحفيز الابتكار والاستثمار في قطاع التكنولوجيا لدعم التنمية المستدامة في البلاد.