مش الفيديو| محامية حليمة بولند تكشف السبب الحقيقي وراء الحكم عليها

بعد إلقاء القبض على الإعلامية الكويتية حليمة بولند أمس الخميس تنفيذًا للحكم القضائي الصادر ضدها بالحبس عامين بتهمة التحريض على الفسق والفجور، خرجت محامية (بولند) بتصريحات قوية توضح السبب الحقيقي وراء تعرضها لهذه الأزمة وكيفية القبض عليها.

صور خاصة

كشفت مريم البحر محامية الإعلامية الكويتية حليمة بولند عن السبب الحقيقي وراء أزمتها الأخيرة قائلة إن (بولند) ارتبطت بعلاقة عاطفية مع المُدعي عليها بعدما تعرفت عليه على تطبيق "واتس آب" وتبادلا إرسال صورهم الخاصة بعدما أكد لها أن علاقته جدية معها وسيتزوجها.

وأشارت (البحر) أن العلاقة العاطفية بين بولند والمُدعي عليها استمرت لعدة أشهر إلى أن شعرت الإعلامية الكويتية بأنه غير صالح للزواج منها نظرًا لغيرته الشديدة ومحاولته السيطرة عليها وإعاقتها من ممارسة العديد من الأمور اليومية العادية.

تهديدات وملاحقات

وتابعت (البحر) تصريحاتها القوية موضحة أن المُدعي لم يقبل رفض بولند له ولم يكف عن ملاحقته لها داخل الكويت وخارجه إلى أن وصل الأمر إلى اللحاق بها في جورجيا. فضلًا عن تعديه عليها بالضرب على متن الطائرة التي كانت تستقلها للسفر إلى مصر بغرض حضور مؤتمر.

وأردفت محامية بولند أن المُدعي واصل تهديداته للإعلامية الكويتية بأولادها وعائلتها بعدما قررت الانفصال منه مشيرة إلى أن الصور التي استخدمها المُدعي في تأكيد تحريض بولند له على الفسق والفجور تم الحصول عليها من هاتفها الخاص.

تنفي محامية بولند بهذه التصريحات ما انتشر من أنباء حول إلقاء القبض على الإعلامية بسبب صور وفيديوهات لها عبر حسابتها على مواقع التواصل الاجتماعي تحرض من خلالها على الفسق والفجور.

وقد تقدم رجلًا كويتيًا بشكوى قضائية ضد حليمة مُدعيًا أنها حرضته على الفسق والفجور باستخدام صورًا وفيديوهات لها. وتم الحكم على بولند بالسجن عامين مع الشغل والنفاذ مع غرامة مالية في هذه القضية.

وأعلنت وسائل إعلام محلية أمس الخميس عن تمكن الشرطة الكويتية من إلقاء القبض على الإعلامية حليمة بولند بعدما نصب رجال الأمن كمين لها إثر اختفائها لعدة أيام في منطقة العدان، وتم إيداعها في السجن المركزي.

ويذكر أن الحكم الصادر ضد بولند هو حكم أولي ويحتاج إلى درجتين تقاضي حتى يصبح حكمًا قطعيًا واجب النفاذ.

حليمة بولند هي إعلامية كويتية بدأت مشوارها المهني منذ عام 2001 وهي في السنة الأخيرة بقسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب جامعة الكويت. وتزوجت مرتين ولديها فتاتين (ماريا وكاميليا).