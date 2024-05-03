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تحقيقات وملفات

حلال أم حرام| حكم الاحتفال بشم النسيم.. وهل ذُكر في القرآن؟.. “كريمة” يحسم الجدل

الدكتور أحمد كريمة
الدكتور أحمد كريمة

تقليد مصري قديم يعود لآلاف السنين، وهو الاحتفال بما يُعرف بـ "شم النسيم"، وهو مناسبة اجتماعية تُعتبر يومًا مميزًا في تقويم الثقافة المصرية.

الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أشار إلي أهمية الاحتفالات والمناسبات في حياة البشرية، حيث يعتبر الدين والعادات والتقاليد عاملاً رئيسياً في تشكيل الهوية الثقافية والاجتماعية للشعوب. 

ومن بين هذه المناسبات الدينية والاجتماعية المتنوعة، نجد الأعياد التي تحمل رموزاً ومعاني متعددة، منها الأعياد الدينية التي ترتبط بالتقوى والعبادة، والأعياد الوطنية التي تجسد تاريخ الأمم وكرامتها.

 

الإشارة إلى تعاليم النبي محمد في الحديث الشريف

وقد أشار الدكتور كريمة إلى تعاليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أكد على أهمية الاحتفالات والمناسبات لكل قوم، حيث قال في حديثه الشريف: "إن لكل قوم عيد". وهذا الحديث يبرز أهمية الاحتفالات الدينية والثقافية في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم المحبة والتضامن بين أفراد المجتمع.

مفهوم عيد شم النسيم في التراث المصري

فعيد شم النسيم يعد من أبرز المناسبات في التقويم ، حيث يحتفل به في أول أيام شهر نيسان من كل عام، ويمثل هذا العيد رمزاً للبهجة والفرحة بقدوم فصل الربيع وانتهاء فصل الشتاء. 

وقد ورد اسم "شم النسيم" من الكلمة المصرية القديمة "شمتو"، التي تعني "الزينة" أو "التزين"، وهذا اليوم كان يحتفل به في العصور القديمة بالتزيين والاجتماعات الاحتفالية.

الأصل الديني لعيد شم النسيم

ويرتبط عيد شم النسيم أيضاً بالمعاني الدينية، إذ يذكر الدكتور كريمة أن اليوم المعروف بـ"شم النسيم" يرتبط بمعنى الزينة الذي ذكر في القرآن الكريم، حيث وردت كلمة "الزينة" في سياق يتحدث عن سيدنا موسى وموعد الميعاد الذي دعاهم الله ليوم الزينة وجمع الناس للصلاة.

التاريخ الثقافي لعيد شم النسيم في مصر القديمة

وتعتبر مصر القديمة من أوائل الحضارات التي احتفلت بعيد شم النسيم، حيث كانت هذه المناسبة تجمع الناس للتبادل بالزهور والهدايا، وكانت فرصة للتعبير عن الفرح بقدوم الربيع وتجديد الحياة.

ما ورد في تفاسير العلماء حول عيد شم النسيم

وقد ذكر العلماء المفسرين في تفاسيرهم للقرآن الكريم بعض المعلومات عن عيد شم النسيم، حيث أشاروا إلى أن المصريين القدماء كانوا يعتبرون هذا اليوم عيداً خاصاً بهم، يتجمعون فيه للاحتفال والزينة والتبادل بالهدايا، وقد ورد ذلك في تفسيرات شيوخ الأزهر المعروفين.

أصل عيد شم النسيم وربطه بعيد النيروز

وفي سياق متصل، يرتبط عيد شم النسيم أيضاً بعيد النيروز، أي عيد فصل الربيع، كما ورد في تفاسير شيوخ المفسرين من الصحابة، والذين نقلوا مفهوم الاحتفال بعيد النيروز وعيد شم النسيم كرمز للفرح بموسم الحصاد وانتهاء فصل الشتاء.

تعزيز العادات والتقاليد في الاحتفال بعيد شم النسيم

من الملاحظ أن الاحتفال بعيد شم النسيم يحمل قيماً اجتماعية هامة، حيث يتجمع الناس للاحتفال بقدوم الربيع وموسم الحصاد، وتبادل الزهور والهدايا، ما يعكس ترابط المجتمع وروح التضامن والبهجة.

استمتاع المصريون بمناسبة عيد شم النسيم

ويعتبر عيد شم النسيم فرصة للاستمتاع بالهواء الطلق والطبيعة الخلابة، حيث يقضي المصريون يوماً مليئاً بالفعاليات والاحتفالات والمرح في الحدائق والمنتزهات، ويتبادلون التهاني والأماني بمناسبة العيد.

الاحتفال بمواسم الحصاد والزراعة في عيد شم النسيم

ولم يكن عيد شم النسيم مجرد احتفال اجتماعي، بل كان يمثل أيضاً فرصة للتعبير عن فرحة الحصاد والزراعة، حيث كان المصريون يحتفلون بجني محاصيلهم الزراعية الهامة كالقمح والفول والثوم والبصل، وهو ما يبرز ترابط الشعب المصري مع أرضه وموسم زراعته.

استمرارية عيد شم النسيم في العصور الحديثة

ورغم تطور العصر والتغيرات التي شهدتها المجتمعات، إلا أن عيد شم النسيم استمر كموروث تراثي هام يعبر عن ترابط المصريين مع تقاليدهم وأصولهم الزراعية، ويظل هذا العيد فرصة للاحتفال بالحياة والفرح والترابط الاجتماعي.

وعيد شم النسيم هو مناسبة تحمل الكثير من الرمزيات والمعاني العميقة في قلوب المصريين والعرب. إنه عيد يجسد الفرح والتفاؤل ببداية فصل جديد، ويمثل روح الانتماء والتقدير للحياة والطبيعة. نتمنى للجميع عيد شم النسيم سعيد وأوقاتًا ممتعة ومليئة بالفرح والمحبة.

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