رئيس حي شرق الإسكندرية يتفقد الكورنيش استعدادا لاستقبال الزائرين والمصطافين



تفقد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق الإسكندرية، برفقة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ والمهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة ، طريق الكورنيش ومحور المحمودية بنطاق الحي لمتابعة استعدادات استقبال عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم وكذا فصل الصيف، والتأكد من الانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة لاستقبال الرواد والمصطافين وزائري الإسكندرية بالشواطئ.

وخلال الجولة، أكد حبيب على كافة الإدارات المعنية بضرورة تكثيف التواجد الميداني ومتابعة الاستعدادات والتجهيزات على طول الكورنيش ومحور المحمودية بنطاق الحي لإحكام الرقابة عليه ومنع أي تجاوزات أو مخالفات ، مشددا على تكثيف أعمال النظافة وغسيل الأرصفة والأسوار وتجميل المسطحات الخضراء وأعمال التجميل اللازمة، ومنع وجود أية إشغالات خاصة مع ما يشهده الكورنيش من إقبال كبير من المصطافين خلال الأعياد الرسمية وعطلة الصيف.

يأتي هذا تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف لكافة رؤساء الأحياء بمتابعة الخدمات وتلافي أية ملاحظات وعدم وجود أية إشغالات بالطريق .