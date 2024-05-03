إبراهيم العرجاني رئيسا لاتحاد القبائل العربية.. تعرف على محارب التكفيريين في سيناء| بروفيل

تم منذ أيام قليلة، الإعلان عن تدشين مدينة السيسي على الأراضي السيناوية في إطار الحرص على نهضة المحافظة من أجل تحقيق التنمية الشاملة لها.

إبراهيم العرجاني رئيسا لاتحاد القبائل العربية

وأعلن اتحاد القبائل العربية عن إنشاء مدينة السيسي، وذلك خلال المؤتمر التأسيسي الأول للاتحاد، وتم خلاله الإعلان عن التفاصيل الكاملة لأهداف الاتحاد الذي يهدف في المقام الأول لدعم جهود الدولة في مواجهة التحديات القائمة، خاصة خلال المرحلة الراهنة.

وقال مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، إنه في ضوء المشاورات التي جرت تم الاتفاق على اختيار الشيخ إبراهيم العرجاني رئيس اتحاد قبائل سيناء رئيسا لاتحاد القبائل العربية تقديرا لدوره الوطنى والاجتماعى، كما تم الاتفاق على اختيار أحمد رسلان ابن مطروح رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب سابقا نائبًا للرئيس، كَمَا تمَّ اختيار اللواء أحمد ضيف صقر ابن جهينة بسوهاج محافظ الغربية السابق نائبا للرئيس، واختيار الكاتب والنائب مصطفى بكرى متحدثا رسميًا باسم الاتحاد.

وكان قد أعلن رئيس اتحاد القبائل العربية إبراهيم العرجاني، عن تأسيس اتحاد القبائل العربية للتعبير عن مسئوليتهم الاجتماعية والوطنية وإدراكًا منهم للتحديات التي تواجه الدولة المصرية على صعيد الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة.

كما أوضح أن تأسيس اتحاد القبائل العربية يؤكد على دور العائلات والقبائل التاريخي في دعم مؤسسات الدولة.

وأشار خلال المؤتمر الأول إلى أبرز أهداف اتحاد القبائل العربية والتي تتضمن توحيد الصف ودمج القبائل والعائلات في إطار واحد من أجل مواجهة التحديات التي تواجه الدولة وتهدد أمنها واستقرارها في الوقت الحالي وخلال الأزمنة المختلفة.

وكانت قد عرضت قناة إكسترا نيوز، فيلماً تسجيلياً عن أبطال اتحاد قبائل سيناء في محاربة الإرهاب وكان من أبرزهم الشيخ إبراهيم العرجانى رئيس اتحاد قبائل سيناء الذي أكد على أن 30 قبيلة سيناوية أعلنت تشكيل اتحاد يهدف لدعم الدولة والقوات المسلحة في الحرب ضد الإرهاب، وأشار رئيس اتحاد قبائل سيناء إلى أن اتحاد القبائل يتكون من عدة قبائل بالاتفاق مع الدولة لمحاربة الفكر التكفيرى ومساعدة الدولة فى محاصرة التكفيريين.

وترأس الاتحاد، الشيخ إبراهيم العرجانى ابن قبيلة الترابين إحدى أكبر قبائل سيناء، ونظم العرجانى شباب القبائل إلى مجموعتين؛ الأولى مهمتها جمع المعلومات عن العناصر الإرهابية، والثانية تطوعت لمشاركة القوات المسلحة في حملاتها العسكرية على بؤر الإرهابيين، وبمشاركة القوات المسلحة طارد شباب القبائل الإرهابيين في كل مكان وأذاقوهم الويل.

وأعلن العرجانى، أن رجال القبائل سيكونون عونًا وسندًا للجيش في كل وقت وأي مكان، وشدد العرجانى وشباب الاتحاد على أن سيناء بالنسبة لهم دين ووطن ودم لن تسقطها الأقنعة والبنادق المأجورة، حتى نجح شباب اتحاد القبائل بقيادة العرجانى فى مطارة الإرهابيين وكشف جحورهم.

واستطاع أبناء سيناء الإثبات بالعديد من البراهين، دعمهم القوى للدولة المصرية، بأدلة تشير إليها المواقف وليس الكلمات، الأمر الذى جعل من أرض الفيروز بتضامن أبنائها مع جميع أجهزتها وعلى رأسها القوات المسلحة، أرضًا آمنة خالية من الإرهاب.

من هو الشيخ إبراهيم العرجانى؟

والشيخ إبراهيم العرجانى، أحد أبرز أبناء سيناء الذى كان له دور قوى فى دعم الدولة فى حربها على الإرهاب، خاصة خلال دوره البارز فى إنشاء اتحاد قبائل سيناء.

ووُلد العرجانى فى منطقة الشيخ زويد عام ١٩٧١ ودرس إدارة الأعمال، وبعدها أسس أولى شركاته ثم تفرعت الشركات وتعددت إلى أن أصبحت مجموعة من أهم الشركات الداعمة للاقتصاد المصرى بمختلف مجالاته.

وأسس العرجانى عام ٢٠١٦ اتحاد قبائل سيناء، الذى تألف من ٣٠ قبيلة، ضم كبار شيوخ وقادة قبائل وشبابها المؤثرين، وسطر هذا الاتحاد العديد من البطولات منذ تكوينه، وجميعها تتركز فى حماية أرض الوطن وخدمة أبنائه.

واستطاع هذا الاتحاد معاونة أجهزة الدولة الأمنية، خلال العديد من العمليات التى تصدت فيها الدولة للإرهاب، وفى توفير المعلومات عن الإرهابيين، إبان اندساسهم وسط أهالى المحافظة.

كما ساهم أعضاؤه فى دعم جهود قوات إنفاذ القانون فى مواجهة التهريب والتسلل عبر الحدود، وكذلك التهريب من خلال الأنفاق على حدود مصر الشرقية.

وتمكن أعضاء الاتحاد من تحديد أماكن وجود العناصر المتطرفة وسط القبائل السيناوية، ثم إبلاغ الجهات المعنية عنها.

ولعب شباب الاتحاد دورًا كبيرًا وشُكلت منهم مجموعتان لجمع المعلومات عن العناصر المتطرفة ومخابئها السرية، وسبق وأبلغ أعضاؤها عن الأنفاق غير الشرعية مع قطاع غزة لدخول العناصر المسلحة لسيناء.

وكان من بين مهام هذا الاتحاد أيضًا، التأكد التام من تورط العناصر التى تدعم العناصر المتطرفة، سواء كان هذا التورط بالسلاح أو الدعم اللوجستى أو من خلال الترويج لأفكارهم، أو إيوائهم أو توفير الطعام لهم، ثم التنسيق مع الجهات الأمنية للإبلاغ عنهم.