هبة قطب: يجب أن يكون هناك توافق في الشخصيات بين المتزوجين .. فيديو

قالت الدكتورة هبة قطب استشاري الطب الجنسي والعلاقات الزوجية، إنه لابد وأن يكون هناك توافق في الشخصيات بين المتزوجين، مشيرة إلى أن التوافق بين الشخصيات ليس له علاقة بالسن.

واضافت "هبة قطب" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائيه، أن هناك شاب تربي وتعلم في مدارس أجنبية وعندما قرر الزواج تزوج من فتاة كانت تعيش في أمريكا ولكن بعد شهور قليلة لم يستطيع التحمل واراد أن ينفصل عنها وذهب إليها في العيادة الخاصة بها حتي يتحدث معاها في هذا الأمر.

وتابعت هبة قطب أن هذا الشاب لم يكن اكبر سنا من الفتاة بسنوات مثيرة ولكن الفارق بينهما لم يتعدي الثلاث سنوات ولكن لم يكن هناك توافق بين الشخصيات.

https://fb.watch/gNbhFPWdz9/