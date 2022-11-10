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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جوزها مالهوش حق.. هبة قطب تثير الجدل بمشكلة زوجية لسيدة سورية على فيسبوك

صدى البلد

نشرت الدكتورة هبة قطب استشاري امراض العلاقات الزوجية والصحة الجنسية منشور علي صفحتها الشخصية يخص مشكلة امرأة سورية تشكو من زوجها اثيرت  الجدل الي السوشيال ميديا 

 

وقد نشرت الدكتورة هبة بوست لسيدة سورية تعاني من سهر زوجها مع اصدقائه يوميا ولكن انهالت التعليقات من المصريين علي مشكلة السيدة السورية وعلاقتها بزوجها وطريقة الخلافات بينهم 

 

وكانت أكثر التعليقات ساخرة من طريقة سرد السيدة للمشكلة وكانت ابرز التعليقات من الرجال حيث تعاطف الكثير معاها بسبب لهجتها السورية التي نالت إعجاب الرجال المصريين ومشكلتها مع زوجها  وقد عرض البعض التوسط بينها وبين زوجها لحل الخلافات واليكم المشكلة التي أثارت الجدل والتعليقات علي المشكلة 

 

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