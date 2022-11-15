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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الله جمعة يشارك جمهوره بصورة له من داخل الجيم

صدى البلد

نشر عبد الله جمعة ظهير أيسر  الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، صورة له عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”. 

 

وظهر عبد الله جمعه فى الصورة وهو يمارس التدريبات الرياضة داخل الجيم . 

 

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، برنامجا تأهيليا وبدنيا خاصا للاعبين، على هامش التدريبات التي أقيمت اليوم الاثنين على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للفترة المقبلة.

وقام لاعبو الفريق بأداء فقرات متنوعة سواء باستخدام أدوات التأهيل أو بالكرة، تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال بالفريق، وسط متابعة أعضاء الجهاز المعاون.

وحرص الجهاز الفني للفريق على رفع معدلات اللياقة البدنية بشكل تدريجي خلال مران اليوم، خاصة في ظل عودة الفريق من راحة سلبية لمدة أربعة أيام.

 

 

 

الزمالك نادي الزمالك انستجرام عبد الله جمعه البرتغال

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