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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يشارك في جلسة حول التغير المناخي بحوض البحر المتوسط

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف

شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم في جلسة نقاشية حول "التغير المناخي في حوض البحر الأبيض المتوسط" ، بجناح البحر الأبيض المتوسط لمؤتمر المناخ العالمي COP27، التي نظمتها جامعة تشابمان والجامعة البريطانية في مصر ووكالة الفضاء المصرية (EgSA)، وذلك ضمن فعاليات الدورة ال 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ ، وذلك بحضور الدكتور هشام العسكري نائب رئيس وكالة الفضاء المصري.

 

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وخلال مشاركته، قال اللواء محمد الشريف، أن مدينة الإسكندرية واحدة من أكثر المدن الساحلية في العالم تضررًا من التغييرات المناخية على جميع المستويات وخاصة تعرضها لكميات غزيرة من الأمطار غير المسبوقة.

وأشار إلى أن هذا جعل جميع مؤسسات الدولة المصرية في ظل دعم ورعاية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم كامل الدعم لمدينة الإسكندرية في إطار التصدي للأثار السلبية للتغيرات المناخية، والتوسع في خطط وبرامج الاعتماد علي الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتناقش الجلسة، الاجراءات المتبعة في تعزيز واستغلال واعتماد المعلومات الجغرافية والتقنيات الذكية المبتكرة في مجالات علوم الحاسبات والبيانات، والاستشعار عن بعد لمواجهة التحديات البيئية والمجتمعية الرئيسية التي تواجه المواطنين والحكومات وصناع القرار. بالإضافة إلى كيفية دعم أنظمة القرار والبيانات الضرورية لدعم المناطق الساحلية المعرضة للخطر مثل مدينة الإسكندرية.

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