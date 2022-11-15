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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

"التصديري للملابس" يشارك في التقنيات الخضراء بحوض البحر الأبيض المتوسط Ecomondo

صدى البلد

شارك المجلس التصديرى للملابس الجاهزة فى المؤتمر الذى تم تنظيمه على هامش المعرض التجاري الرائد للتقنيات الخضراء في حوض البحر الأبيض المتوسط Ecomondo خلال الفترة 9-10 نوفمبر 2022 في مركز Rimini Expo، بإيطاليا.

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وقال المجلس التصديري للملابس في بيان له اليوم، إن برنامج SwitchMed Connect يجمع أصحاب المصلحة من الاتحادات الصناعية والوزارات والمؤسسات البحثية والمفوضية الأوروبية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنصات التكنولوجية الأوروبية والمبادرات الدولية، ذلك لبناء أوجه النظر وتبادل المعرفة وتوسيع نطاق الابتكارات البيئية والاجتماعية.

وأضاف المجلس التصديري، أن البرنامج يهدف إلى تسهيل استيعاب أفضل ممارسات الاقتصاد الأخضر والدائري، من خلال تبادل المعرفة وربط أصحاب المصلحة المعنيين في النظام البيئي، و تم استضافة الشركات الناشئة الرائدة ورجال الأعمال ووكلاء الصناعة والمبادرات ووكلاء التغيير والسياسة والمؤسسات المالية التي تعمل على تطبيقات الاقتصادات الإنتاجية والدائرية والمشاركة في البحر الأبيض المتوسط.

وتم عرض نتائج برنامج SwitchMed Connect الذى تم تنفيذه بمصر من خلال مرحلتين حيث تم بالمرحلة الأولى تقييم جدوى تقنيات إعادة التدوير الكيميائية والميكانيكية المتقدمة لنفايات النسيج وبالمرحلة الثانية تم تحسين توافر وجودة وقيمة المخلفات لإعادة التدوير الميكانيكي في مصر، واختتم برنامج SwitchMed Connect بحفل توزيع جوائز #EYESONBLUE في العاشر من نوفمبر في Ecomondo.

 

قد قامت مارى لويس بشاره، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، بعرض التحديات وفرص الاستدامة بقطاع الملابس الجاهزة فى مصر ومنطقة شمال إفريقيا، مؤكدة تطوير وحدات معالجة المياه والكيماويات الناتجة عن المصابغ.

 

وشددت رئيس المجلس التصديري على ضرورة إتاحة برامج تمويلية لتطوير القطاع الصناعى من خلال تحديث وإحلال المعدات المستخدمة لكى تعمل على تقليل استخدام الطاقه وأيضا الشراكات والتعاونات الاستراتيجية التى يجب أن تعزز من اجل الاقتصاد الدائرى، إضافة إلى تأثيرات المواد الكيميائية الخطرة على سلسلة قيمة المنسوجات، وأخيرا المجهودات المبذولة والإمكانيات المتاحة لإعادة تدوير مخلفات الملابس والنسيج.

الملابس الجاهزة القطاع الصناعى المجلس التصديرى الشركات الناشئة التعاون الاقتصادى الاقتصاد الاخضر

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