خايفة من سكة الحرام.. ثلاثينية في محكمة الأسرة: سني بيكبر وعايزة أخلف

داخل محكمة الأسرة في الكيت كات الكثير من القصص والحكايات من مشكلات الأسرة.. سيدات حضرن إلى محكمة الأسرة مطالبين بحلول لمشكلتهم مع أزواجهن، من بينهم من رفعت دعوى خلع والأخرى طلاق للضرر، وغيرها من القضايا.

وداخل أروقة محكمة الأسرة بالكيت كات في الجيزة، كانت السيدة الثلاثينية فادية التي حضرت تطلب الطلاق للضرر من زوجها، بسبب عدم الإنجاب وأنها “تخشى ألا تقيم حدود الله”.

قصة ثلاثينية تطلب الطلاق في محكمة الأسرة

رفعت فادية دعوى طلاق للضرر داخل محكمة الأسرة في الكيت كات وذلك عقب شكواها من زوجها قائلة "أخاف ألا أقيم حدود الله"، وأنها تعاني في علاقتها مع زوجها وبعد مرور 5 سنوات لم تنجب خلالهم أطفال وحين طلبت منه الذهاب إلى طبيب رفض ذلك رفضا تاما.

تروي السيدة الثلاثينية قصتها داخل محكمة الأسرة في الكيت كات قائلة: "تزوجت قبل 5 سنوات وفي بداية زواجي فوجئت بعدم قدرته ومرضه باضطراب في علاقتنا، ولم أضع الموضوع صوب نظري في البداية إلا أنه وبمرور الوقت ومع سؤال أهل زوجي وأهلي عن الإنجاب قررت مواجهة زوجي".

وطلبت الزوجة الثلاثينية من زوجها الذهاب إلى طبيب للاطمئنان على صحتهما سويا وتوقيع الكشف الطبي عليهم، وفي البداية أبدى موافقته على ذلك إلا أنه كان يتهرب بمرور الوقت حتى أخبرها، قائلا: "مش رايح في حتة".

مأساة ثلاثينية في محكمة الأسرة

وبعد ذلك حاولت الزوجة الثلاثينية إنهاء مشكلاتها مع زوجها إلا أنه رفض أيضا الذهاب إلى طبيب وتلقى العلاج، وطلبت حينها الزوجة الطلاق ورفض الزوج ذلك فقررت اللجوء إلى محكمة الأسرة تطلب الطلاق منه وعللت ذلك بأنه "غير قادر".

وأضافت السيدة فادية داخل محكمة الأسرة في الكيت كات أنها تقدمت برفع دعوى طلاق وذلك بعد عدم موافقة زوجها على كافة الحلول وأن العمر يتقدم بها وهي تريد الإنجاب، مضيفة: "لو كان راح للدكتور معايا كنت وقفت جنبه طول العمر".

وأنهت السيدة الثلاثينية حديثها في محكمة الأسرة بأنها لم تخن سنوات الزواج بل أنها حاولت مرارا وتكرارا وضع حلول للمشكلة بينها وبين زوجها.