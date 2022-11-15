باللون النبيتي.. إطلالة أنيقة لـ ليلي علوي في مهرجان القاهرة السينمائي

تألقت الفنانة ليلي علوي من علي ريد كاربت مهرجان القاهرة في يومها الثاني، وذلك عبر حسابها الشخصي بمقوقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت ليلي علوي بفستان أنيق باللون النبيتي، مع تسريحة شعر أنيقة، وميك أب جذاب يبرز ملامح وجهها.

وشهدت ريد كاربت مهرجان القاهرة في يومها الثاني حضور عدد كبير من النجوم والنجمات على عكس البوم الأول لحضور حفل عرض الفيلم المغربي جلال الدين.

وحضر على الريد كاربت كل من الفنانة ليلى علوي وإلهام شاهين وهبة السيسي والراقصة جوهرة، والفنان أحمد مجدي وأحمد الفيشاوي ومصممة الأزياء السينمائية ريم العدل والفنان تامر حبيب والناقد أحمد شوقي والفنان محمود حميدة.

يعرض حاليا فيلم "جلال الدين" المشارك في مسابقة آفاق السينما العربية، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ44، لأول مرة عالميًا.

فيلم "جلال الدين" للمخرج المغربي الكبير حسن بنجلون، وإنتاج المغرب، وتدور أحداثه حول جلال الدين الذي يرفض تقبل وفاة زوجته ثم يقرر عزل نفسه حتى يعثر على النور بداخله، وبعد عشرين سنة يصبح جلال الدين معلمًا صوفيا يعيش مع أتباعه.