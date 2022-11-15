عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

باللون النبيتي.. إطلالة أنيقة لـ ليلي علوي في مهرجان القاهرة السينمائي

ليلي علوي
ليلي علوي

تألقت الفنانة ليلي علوي من علي ريد كاربت مهرجان القاهرة في يومها الثاني، وذلك عبر حسابها الشخصي بمقوقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت ليلي علوي بفستان أنيق باللون النبيتي، مع تسريحة شعر أنيقة، وميك أب جذاب يبرز ملامح وجهها.

ليلى علوي وجوهرة على ريد كاربت فيلم جلال الدين بمهرجان القاهرة.. صور

ليلى علوي تتحدث عن مهرجان القاهرة السينمائي: دورة متميزة وهادئة

وشهدت ريد كاربت مهرجان القاهرة في يومها الثاني حضور عدد كبير من النجوم والنجمات على عكس البوم الأول لحضور حفل عرض الفيلم المغربي جلال الدين. 

وحضر على الريد كاربت كل من الفنانة ليلى علوي وإلهام شاهين وهبة السيسي والراقصة جوهرة، والفنان أحمد مجدي وأحمد الفيشاوي ومصممة الأزياء السينمائية ريم العدل والفنان تامر حبيب والناقد أحمد شوقي والفنان محمود حميدة. 
يعرض حاليا فيلم "جلال الدين" المشارك في مسابقة آفاق السينما العربية، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ44، لأول مرة عالميًا.

فيلم "جلال الدين" للمخرج المغربي الكبير حسن بنجلون، وإنتاج المغرب، وتدور أحداثه حول جلال الدين الذي يرفض تقبل وفاة زوجته ثم يقرر عزل نفسه حتى يعثر على النور بداخله، وبعد عشرين سنة يصبح جلال الدين معلمًا صوفيا يعيش مع أتباعه.

الفنانة ليلى علوى ليلى علوي ريد كاربت مهرجان القاهرة مهرجان القاهرة إطلالة ليلي علوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القبض على عامل النظافة صاحب واقعة الكشري في الجيزة| ما القصة؟

موجة أمطار في المحافظات.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 3 أيام المقبلة

وزير التعليم يكشف لـصدى البلد حقيقة إلغاء امتحانات نوفمبر ورفع الغياب بالمدارس

إخطار السفارة.. قرار جديد بشأن جثمان الفنان الأردني أشرف طلفاح

بعد انتشار العدوى بالمدارس.. قرار عاجل من التعليم حرصا على صحة الطلاب

بيان عاجل من الجيش الروسي بشأن حادث سقوط صاروخين داخل أراضي بولندا

بعد انتشار الفيروس المخلوي.. قرارات عاجلة من وزارة التعليم..فيديو

الفيروس المخلوي.. التعليم تعلن عن امتحان آخر شهر نوفمبر

موضوعات متعلقة

بالجلد الأسود.. نيكول سابا تتألق بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

هند صبري عن تكريم لبلبة بمهرجان القاهرة السينمائي: من أكثر الناس إخلاصا للفن

بملابس شتوية.. سهر الصايغ تتألق في أحدث ظهور

سيدتي.. إيهاب فهمي برفقه زوجته في جلسة تصوير من مهرجان القاهرة السينمائي

بصورة سيلفي.. شاهد لقاء سويدان بصحبة صلاح عبد الله عبر انستجرام

بإطلالة جذابة.. نوال الزغبي تتألق في أحدث ظهور

ترشيحاتنا

تطور خطير.. بولندا تدرس تفعيل المادة 4 من ميثاق حلف الناتو

ساهم في إنتاج فيلمي الرسالة وعمرالمختار..من هو محمد السنعوسي الذي ودعته الكويت؟

أمام مجموعة العشرين.. إجراء عاجل من ماكرون بعد سقوط صواريخ روسية في بولندا

الخارجية الإيطالية: نتابع تطورات الوضع في بولندا ونتواصل مع حلف الناتو

فيريرا غاضب.. الزمالك يحسم موقف إمام عاشور

بايدن يطالب الكونجرس بدعم أوكرانيا بقيمة 37 مليار دولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لزيادة عدد الحيوانات المنوية .. إليك 5 أطعمة رخيصة

طريقة عمل البرجر بدون قلي وبمذاق لذيذ

نجم الإسماعيلي بين الأهلي والزمالك.. من يفوز بالصفقة السوبر؟

هتعالج البرد .. طريقة عمل شوربة الخضار مشبعة وصحية

فيديو

حرمته من ممارسة حقوقه الشرعية.. رجل يطالب طليقته بنفقة متعة| فيديوجراف

تفاصيل القبض على عامل النظافة صاحب واقعة الكشري.. شاهد

هنشر صورك .. تفاصيل صادمة بحادث تهديد فتاة في القليوبية ..شاهد

كيفية شراء سيارة معفاة من الضرائب والرسوم | تفاصيل القرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ