بعد خروجه من السجن.. طارق النهري: توهت في الشوارع من كم الإنجازات بمصر

تحدّث الفنان طاق النهري عن لحظة خروجه من السجن، وكيف شاهد الإنجازات التي حدثت أثناء فترة سجنه.



وقال خلال استضافته ببرنامج صاحبة السعادة: “توهت.. أول ما خرجت لفيت الشوارع كلها وكم الإنجازات اللي حاصلة في مصر شيء مبهر.. اللي بيحصل ده لو مكنش حصل في الوقت ده كنا هنكون دولة متخلفة".



واستكمل: بعد خروجي من السجن حياتي اتقلبت 180 درجة، لأني اتعاملت مع ناس مختلفة، واتقبض عليا لأن اسمي اتحط في مجموعة معينة ومنهم أخطأ وشيلنا الليلة معاهم ولما صدر الحكم كنت في حالة مش طبيعية، وأما دخلت السجن اتعلمت فلسفة تانية خالص، ولما جالي قرار العفو كان حلم بعيد ومكنتش متوقعه.