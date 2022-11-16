فيتوريا يرفض مشاركة النني وصلاح في إعلان ترويجي لبطولة ودية بالإمارات

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن رفض البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني مشاركة ثنائي المنتخب محمد صلاح ومحمد النني في اعلان ترويجي لبطولة "دبي سوبر 2022" المقرر اقامتها بالإمارات في الفترة من 8 إلى 16 ديسمبر المقبل.

وقال “شبانة” عبر برنامجه «بوكس توبوكس» الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: طلبت اللجنة المنظمة للبطولة بنادي النصر الإماراتي، تواجد صلاح والنني والنجم الجزائري إسماعيل بن ناصر للمشاركة في اعلان عن البطولة، لكن فيتوريا رفض خروج صلاح والنني من المعسكر قبل مواجهة بلجيكا، وطلب تأجيل الإعلان بعد انتهاء معسكر المنتخب.

ويشارك في البطولة أربعة فرق هما ليفربول وأرسنال الإنجليزيين وميلان الإيطالي، وليون الفرنسي، وتشارك الفرق الأربعة بكامل نجومهم ما عدا اللاعبين المتواجدين مع منتخبات بلادهم في المونديال.