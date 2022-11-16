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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سقوط أمطار خفيفة على مناطق في شمال سيناء

هطول الأمطار في موسم
هطول الأمطار في موسم الشتاء

تتعرض محافظة شمال سيناء، حاليا الي هطول أمطار  خفيفة علي معظم المناطق  بقري وتجمعات المحافظة ،  مع هبوب رياح باردة   ، وموجة برد قاص وانخفاض كبير فى درجات الحرارة ، وصلت  الي  حد الصقيع على وسط سيناء، كما ارتفعت أمواج البحر وزادت معها حركتي المد والجذر، وقد تزامن هطول الأمطار وقت تواجد المواطنون في منازلهم .

 

رفع درجة الاستعداد

 

و أكد اللواء الدكتور  محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء ،  على استمرار رفع درجة الاستعداد لدي كافة الأجهزة  المعنية  بمديريات الخدمات ومجالس المدن   لمواجهة الاحوال  الجوية ، والمتابعة  المستمرة  للعمل علي إزالة الكثبان الرملية الناتجة عن هبوب الرياح التي أدت الي حدوث إغلاق جزئي لبعض الطرق.

وطالب،  باستمرار التواصل  على مستوى غرفة العمليات الرئيسية،   ومجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة للتنسيق فيما بينها بشان حالة الطقس السيء الذي تتعرض له مناطق شمال سيناء  .

حيث تلقت غرفة العمليات الرئيسية  فى ديوان عام المحافظة ، إخطارًا من مجالس المدن بتعرض مدن شمال سيناء إلى أحوال جوية سيئة، بسبب العواصف الترابية والرياح المحملة بالأتربة.
 
 

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سيناء هطول امطار خفيفة المناطق

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