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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022

صدى البلد

ينشر “صدى البلد” أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022.

 

وأعلنت مصانع حديد التسليح المحلية أسعار بيع منتجاتها لشهر نوفمبر الجاري بمتوسط زيادة 2000 جنيه في الطن مدفوعًا بقرار التعويم الذي أصدره البنك المركزي وصعود أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، وسط توقعات بعودة الأسعار للانخفاض خلال الفترة المقبلة.

أســعــار الــحــديــد 

سعر حديد  عز مسجلة 19650 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع 

 وسجلت أسعار منتجات السويس للصلب  19550 جنيهًا 

وسجلت منتجات بشاي للصلب 19600 جنيهًا للطن.

أسعار الحديد شهر نوفمبر 

وسجل حديد الجيوشي للصلب  19200 جنيهًا 

 وسجل حديد المصريين سعر 19550 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع

حديد الجارحى بسعر 19400 جنيهًا للطن

فيما سجل سعر حديد المراكبي 19550 جنيه للطن 

أسباب زيادة أسعار الحديد  

وأوضح المهندس إسلام الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات  فى تصريحات سابقة أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار يرجع لقرار البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف وصعود أسعار الدولار في مقابل الجنيه وما يتبع ذلك من ارتفاع التكلفة الانتاجية من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المحلية ومصروفات الطاقة والتشغيل، متوقعًا في الوقت ذاته اتجاه الأسعار للهبوط قي غضون الأسبوعين المقبلين في ظل ثبات أسعار المواد الخام بالأسواق العالمية على مدار الفترة الأخيرة وتحديدًا خام البيلت واتجاه مؤشر الأسعار نحو الهبوط. 

 

أســعار الأســـمنت 


سعر أسمنت لافارج «المخصوص» يسجل 1573 جنيهًا للطن

 طن أسمنت وادي النيل  يصل سعره إلى 1550 جنيهًا للطن.

وسجل سعر أسمنت السويدي  1640 جنيهًا للطن

سعر أسمنت العربية المسلح عند 1595 جنيهًا

سعر طن أسمنت العسكري بني سويف وصل إلى 1495 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت حلوان اليوم عند 1590 جنيهًا للطن

 سعر «الأسمنت الأبيض العادة» عند 2.600 جنيه للطن

 وبلغ سعر متوسط الأسمنت «سوبر سيناء» - 2.525 جنيه للطن

 فيما سجل متوسط طن «رويال العادة» للأسمنت الأبيض 2.525 جنيه.

وسعر الأسمنت المقاوم لشركة «السويس للأسمنت» يسجل 1640 جنيهًا للطن

ويصل حجم إنتاج مصر من الأسمنت إلى قرابة 50 ألف طن سنويًا، وهو نفس الاستهلاك المحلي حاليًا.

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