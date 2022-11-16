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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علي معلول يشارك صورة بـ"تيشرت" المنتخب التونسي..شاهد

صدى البلد

شارك علي معلول لاعب النادي الأهلى ومنتخب تونس صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر على معلول في الصورة مرتديا تيشرت المنتخب التونسي استعدادا لكأس العالم، مما نال اعجاب متابعيه.

وجاءت قائمة منتخب تونس في كأس العالم 2022 كالتالي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان، بشير بن سعيد، أيمن البلبولي، ومعز حسن

خط الدفاع :منتصر الطالبي، ياسين مرياح، ديلان برون، بلال العيفة، نادر الجندري، علي معلول، علي العابدي، وجدي كشريدة، ومحمد دراجر

خط الوسط: إلياس السخيري، غيلان الشعلالي، محمد علي بن رمضان، عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، حنبعل المجبري، وأنيس بن سليمان

خط الهجوم: يوسف المساكني، وهبي الخزري، ياسين الخنيسي، نعيم السليتي، عصام الجبالي، وسيف الدين الجزيري.

ويلعب منتخب تونس في المجموعة الرابعة كل من فرنسا – أستراليا – الدنمارك.

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