مراسل قناة القاهرة الإخبارية في برلين: عدد اللاجئين الأوكران بألمانيا تجاوز المليون

قال عربي مرزوق، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من ألمانيا، إن عدد اللاجئين الأوكرانيين في دول العالم بلغ نحو 6 ملايين حتى الآن، بينما في ألمانيا وصل إلى أكثر من مليون لاجئ.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش» الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «التعداد الأكبر من اللاجئين بلغ 2.5 مليون لاجئ متواجدون على الأراضي البولندية، و70% من كل هذه الأعداد سيدات و30% فقط من الرجال، وهناك 35% أطفال دون سن الـ18 عاما متواجدون على الأراضي الألمانية من إجمالي مليون لاجئ أوكراني».

أكبر ولاية تحمل عدد من اللاجئين

وتابع: «ما تم تسجيله من اللاجئين في برلين بلغ 100 ألف أوكراني، بعد أن كانوا 350 ألف، وتم توزيع الباقيين على باقي الولايات الألمانية، كما أن أكبر ولاية تحمل عدد من اللاجئين هي شمال الراين ثم ولاية بايرن، وجميعهم حصلوا على إقامة في المانيا، وأصبح لديهم حق العمل، ومعظم اللاجئين يتلقون دورات في اللغة الألمانية، استعدادا للاندماج في سوق العمل إذا أرادوا ذلك، ومنهم من يعمل في بعض الأعمال اليدوية التي لا تحتاج إلى لغة».