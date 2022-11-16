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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذا لمبادرة اتحضر للأخضر.. محافظ الإسكندرية يتفقد معرض الخريف للنباتات

مشتل نباتات بمحافظة
مشتل نباتات بمحافظة الإسكندرية

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، معرض النباتات التي تم انتجاها بالجهود الذاتية من خلال مشاتل الإدارة المركزية لنظافة وتجميل المدينة بالمحافظة، وذلك استعدادا للبدء في زراعتها بالميادين والحدائق العامة على مستوى أحياء المحافظة بالتزامن مع فصل الخريف، وتأتي في إطار تنفيذ مبادرة الإسكندرية "اتحضر للأخضر".

وأكد الشريف أن الأجهزة التنفيذية المعنية تكرس جهودها بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني للعمل على إنجاح مبادرة "اتحضر للأخضر" حيث تعد من أهم المبادرات التي تهدف إلى تحول الإسكندرية إلى مدينة خضراء نموذجية، مما يساعد على مواجهة التغيرات المناخية وتحديات البيئة وتحسين جودة الحياة، وتبني مجموعة من المواصفات القياسية للاستفادة من الطاقة البديلة وخفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون.

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وأضاف أنه يتم سنويا إنتاج نحو 16 ألف زهرة ونبتة وشجرة بالجهود الذاتية بالمحافظة ليتم زراعتها بالحدائق والطرق العامة وأماكن تجمعات المواطنين المختلفة.

جاء ذلك بحضور  الأستاذة سامية توفيق مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية، محمد الحلواني مدير إدارة الحدائق المركزية.

ويذكر أن مشاتل الإدارة المركزية لنظافة وتجميل المدينة برئاسة العميد محمد عابدين، تقيم معرضين أحدهما في الخريف والثاني في الربيع لعرض الزراعات والنباتات التي تم إنتاجها وذلك تمهيدا  لزراعتها بالحدائق العامة والميادين وجميع أماكن تجمعات المواطنين.

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