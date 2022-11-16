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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اللي عنده حباية يطلعها .. تنبيه عاجل من أحمد موسى لتجار الأرز

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر من الدول التي لديها اكتفاء ذاتي من الأرز، موضحا أنه في الفترة الأخيرة اختفت بعض أنواع الأرز من الأسواق رغم توفره .

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، : «بعض أصحاب المضارب قرروا عدم البيع للمواطنين بعد التسعيرة التي وضعتها الدولة، ولكن الدولة ترفض فرض هؤلاء التجار عضلاتهم على الدولة».


وردد موسى: « اللي عنده حباية رز من التجار يلحق يطلعها .. بعد القرارات التاريخية التي اتخذها مجلس الوزراء اليوم.».

 بعد قرار الحكومة .. التموين تحدد أسعار الأرز بالأسواق

كشف عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، تفاصيل قرار مجلس الوزراء باعتبار الأرز سلعة استراتيجية.

وأوضح رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن القرار جاء نتيجة حجب بعض الشركات أنواع الأرز الفاخر، مضيفا أن وزير التموين اجتمع مع الشركات الأسبوع الماضي وقرر صرف أرز الشعير لهم.


وأكد أنه تم ضخ كميات كبيرة من الأرز في المحال الكبرى والمجمعات الاستهلاكية، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء حدد الحد الأقصى لسعر الأرز 18 جنيها، وسيكون هناك عقوبة بالحبس وغرامة ضد المخالف.


ولفت إلى أن عقوبة المخالف تصل للحبس سنة وغرامة من 200 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه مع مصادرة البضاعة.


ونوه بأنه تم طرح اليوم نصف طن أرز في المجمعات الاستهلاكية، بسعر 14 جنيه درجة أولى وبجودة عالية، مضيفا أنه تم توريد الأرز في المحال والسوبر ماركت بسعر 14 جنيه ليباع للمستهلك بسعر 15 جنيها.
 

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