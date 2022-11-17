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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم نور الدين: التحكيم المصري يستحق التواجد في المونديال.. فيديو

صدى البلد

 

تحدث إبراهيم نور الدين، الحكم الدولي المصري، عن إدارته لمباراة الأرجنتين ضد الإمارات وديًا في مدينة أبوظبي الإماراتية.

وقال نور الدين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الماتش" للإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة صدى البلد، "أردنا تقديم رسالة للعالم أن التحكيم المصري يستحق التواجد في كأس العالم"، مضيفًا "كان يجب أن يكون أفضل من مجرد تمثيل فردي للكابتن محمود أبو الرجال".

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وأضاف: "ربنا كرمني بإدارة مباراة الأرجنتين والإمارات بعد عدم التواجد في كأس العالم"، متابعًا: "أدرنا المباراة كأنها مباراة نهائية وكنا نريد ألا يتدخل الفار في المباراة".

وتطرق نور الدين للحديث عن أنه يتعرض للهجوم الإعلامي بشكل مستمر، قائلًا: "أتعرض للهجوم الإعلامي بشكل كبير في بلدي وهذا أمر غريب".

وأضاف: "أنا اللي عملته النهاردة عاد على التحكيم المصري مش لشخصي".

وحول طريقته في إدارة المباريات تحكيميًا، والتي تواجه انتقادات، قال نور الدين: "أنا تربطني علاقة صداقة بمعظم اللاعبين والأجهزة الفنية"، مضيفًا: "طريقتي في المباراة للتركيز والسيطرة على المباراة بفرض شخصيتي".

الزمالك مرتضى منصور الامارات كأس العالم الأرجنتين إبراهيم نور الدين

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