صحف الإمارات: الكويت تنفذ حكم الإعدام بحق 7 مدانين.. هجوم بطائرة مسيرة على ناقلة نفط قبالة سواحل عمان.. وبولندا تكشف مصدر صاروخ سقط على أراضيها

المجلس المركزي في السودان يتوصل لاتفاق مع المكون العسكري لإنهاء المأزق السياسي

وارسو والناتو يرجحان أن تكون أوكرانيا مصدر الصاروخ الذي سقط في بولندا

بايدن يهنئ الجمهوريين بالفوز بأغلبية مجلس النواب

اهتمت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم، الخميس، بعدد من الموضوعات والأخبار على الصعيدين الإقليمي والدولي، في مقدمتها الهجوم بطائرة مسيرة على ناقلة نفط قبالة سواحل عمان، وتوصل قوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي في السودان إلى اتفاق إطاري مع المكون العسكري لإنهاء المأزق السياسي.

في الشأن الإقليمي، أبرزت صحيفة "الإمارات اليوم" إعلان السلطات الكويتية تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق سبعة مدانين بجرائم القتل العمد، إلى جانب جرائم أخرى مختلفة.

وقالت النيابة العامة، التي أشرفت على تنفيذ الأحكام بالسجن المركزي، في بيان صحافي أمس الأربعاء، إن المدانين هم أربعة كويتيين (ثلاثة رجال وامرأة) وسوري وباكستاني وإثيوبية. وقالت النيابة العامة، في بيان، إنّ الإعدامات نفّذت «شنقاً» في السجن المركزي بعد أن صادق عليها أمير الكويت.

وهذه أول عمليات إعدام في الكويت منذ 2017، عندما نفذت السلطات أحكاماً في سبعة أشخاص، بينهم امرأة تسببت في مقتل عشرات، بعدما أشعلت حريقاً في خيمة زفاف زوجها بدافع الغيرة.

ونقلت صحيفة "الخليج" عن ائتلاف قوى الحرية والتغيير - المجلس المركزي في السودان أنه توصل إلى اتفاق إطاري مع المكون العسكري لإنهاء المأزق السياسي الذي يراوح فيه السودان منذ أكتوبر2021، فيما طرحت مجموعة ما تسمى بمبادرة «نداء أهل السودان» أمس الأربعاء مشروع دستور انتقالي جديد، مواز للوثيقة التي طرحتها نقابة المحامين.

وأوضح الائتلاف في مؤتمر صحفي عقده أمس في أم درمان، أن الجيش وافق على أن يكون «مجلس الوزراء مدنياً بالكامل»، فيما ذكرت مصادر عسكرية أن هناك أربعة ملفات ما زالت عالقة.

وأوضح القيادي بالائتلاف الواثق البرير، أن الملفات الأربعة تتضمن: العدالة الانتقالية وتفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير وإصلاح قطاع الأمن واتفاق جوبا للسلام.

وذكرت صحيفة "البيان" أن ناقلة نفط قبالة سواحل عمان، لهجوم بطائرة مسيرة، كانت تحمل قنابل، وفقاً لوكالة «أسوشيتد برس».

وقال الناطق باسم الأسطول الخامس الأمريكي، تيموثي هوكينز، إن الأسطول على علم بحادث تعرضت له سفينة تجارية في خليج عُمان. من جهتها، قالت الشــركة المالكة للناقلة «باسيفيك زيركون»، إنها أصيبت بمـقـذوف قــبــالة ســواحل عمان، مضيفة: السفينة كانت تحمل زيت الغاز، وتم الإبلاغ عن أضرار طفيفة في هيكلها. ولفتت الشركة إلى أنه لم يحصل تسرب في الشحنة، ولم تقع إصابات بين أفراد الطاقم.

وقال مراسل لوكالة «أسوشيتد برس» على «تويتر»، أمس، نقلاً عن مسؤول دفاعي، إن ناقة نفط أصيبت في هجوم بتفجير طائرة مسيرة قبالة ساحل عُمان. وأفاد المصدر بأن المسيرة أصابت ناقلة النفط «باسيفيك زيركون»، التي ترفع العلم الليبيري، وتديرها شركة «إسترن باسيفك شيبينج»، ومقرها سنغافورة.

وقال المسؤول الدفاعي في الشرق الأوسط، إن الهجوم وقع مساء الثلاثاء، قبالة سواحل عمان، مشترطاً تكتم هويته، لأنه غير مخول بمناقشة الهجوم علناً.

وبحسب موقع "24" الإخباري، قال وزير المالية الفلسطينية شكري بشارة إن إسرائيل تحتجز نحو مليار دولار أمريكي من أموال الضرائب الفلسطينية.

وحذر بشارة، في بيان عقب اجتماعه في رام الله المبعوثة النرويجية لعملية السلام في الشرق الأوسط هيلدي هارالدستاد، من أن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية "مرشح لمزيد من التعقيد" خلال الفترة المقبلة، ما لم تفرج إسرائيل عن الأموال الفلسطينية.

وأوضح أن إجمالي المبالغ التي تحتجزها إسرائيل منذ ثلاثة أعوام قاربت على مليار دولار أمريكي، بما يساوي خمسة أضعاف العجز المالي المتوقع للحكومة الفلسطينية مع نهاية العام الحالي.

وبحسب البيان، بحث بشارة مع المبعوثة النرويجية، التحضيرات لعقد الجلسة الرسمية لاجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) للعام المقبل 2023، ومتابعة نتائج الاجتماعات السابقة التي تمت في نيويورك ورام الله العام الحالي.

دوليًا، قالت "الإمارات اليوم" إن بولندا أعلنت أمس، أنه «لا مؤشر على الإطلاق» إلى أن صاروخاً سقط في الأراضي البولندية وأسفر عن مقتل شخصين كان هجوماً متعمداً على دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأنه من المحتمل أن تكون أوكرانيا قد أطلقت قذيفة من الحقبة السوفيتية أثناء تصديها لصاروخ روسي.

وصرح الرئيس البولندي أندريه دودا قائلاً: «كان الدفاع الأوكراني يطلق صواريخ في اتجاهات مختلفة، ومن المحتمل للغاية أن يكون أحد هذه الصواريخ قد سقط للأسف على الأراضي البولندية. لا يوجد شيء.. لا شيء على الإطلاق يشير إلى أنه كان هجوماً متعمداً على بولندا».

ووافقه الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، في اجتماع للحلف العسكري في بروكسل، على هذا التقييم.

وقال ستولتنبرج للصحافيين: «ليس لدينا ما يشير إلى أن هذا كان نتيجة هجوم متعمد. التحقيق في هذا الحادث مستمر، ونحتاج إلى انتظار نتائجه».

وذكرت "البيان" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن هنأ خصومه الجمهوريين، بفوزهم بالغالبية في مجلس النواب الأمريكي، معرباً عن استعداده للتعاون معهم من أجل خدمة الشعب الأمريكي.

وقال بايدن في بيان صدر بعد لحظات من إذاعة محطات بث أمريكية للنتائج: "أهنئ زعيم الأقلية في مجلس النواب (كيفين مكارثي) على فوز الجمهوريين بأغلبية مجلس النواب، وأنا مستعد للعمل مع الجمهوريين في مجلس النواب لتحقيق نتائج للأسر العاملة".

وأضاف بايدن: "سأعمل مع أي شخص، جمهوري أو ديمقراطي، على استعداد للعمل معي لتحقيق نتائج للشعب الأمريكي".