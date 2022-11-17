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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

وزير البيئة السابق: نتوقع طفرة سياحية بعد قمة المناخ.. فيديو

قال الدكتور خالد
قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة السابق

قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة السابق٫ إن قمة المناخ أثبتت أن مصر بلد آمنة٫ مؤكدا: “تم تنظيم قمة المناخ بكل حرفية”.

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وأضاف الدكتور خالد فهمي وزير البيئة السابق٫ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، المُذاع عبر فضائية “الحياة”،: “تنظيم قمة المناخ أكسب مصر ثقة عالمية في القدرة التنظيمية  المصرية٫ وهو مكسب لا يقدر بمال”٫ مؤكدا: “ ما يحدث من اتفاقيات في قمة المناخ معناه أن مصر ستصدر الطاقة وستوفر مئات الالاف من فرص العمل وستكون منصة رئيسية للطاقة في المنطقة”.

 

وأشارالدكتور خالد فهمي وزير البيئة السابق٫: “لأول مرة يكون موتمر المناخ بهذا الحجم ولم يسبق تنظيم مؤتمر من قبل بهذا الحجم”٫ موضحا: “مؤتمر المناخ هو أكبر مؤتمر بيئي على مستوى العالم”٫ مضيفا: “ كان هناك 124 حدثا جانبيا كان يتم على هامش قمة المناخ وحجم ضخم من الأنشطة واللوجستيات التي تحتاج درجة متقدمة ومصر نظمتها بكفاءة”.
 

 

وأكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة السابق٫: “هناك عائد كبير لقطاع السياحة من تنظيم قمة المناخ”٫ لافتا: “شرم الشيخ أصبحت في ثوب جديد لذلك نتوقع طفرة سياحية في المرحلة القادمة”.

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