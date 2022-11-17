وزير البيئة السابق: نتوقع طفرة سياحية بعد قمة المناخ.. فيديو

قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة السابق٫ إن قمة المناخ أثبتت أن مصر بلد آمنة٫ مؤكدا: “تم تنظيم قمة المناخ بكل حرفية”.

وأضاف الدكتور خالد فهمي وزير البيئة السابق٫ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، المُذاع عبر فضائية “الحياة”،: “تنظيم قمة المناخ أكسب مصر ثقة عالمية في القدرة التنظيمية المصرية٫ وهو مكسب لا يقدر بمال”٫ مؤكدا: “ ما يحدث من اتفاقيات في قمة المناخ معناه أن مصر ستصدر الطاقة وستوفر مئات الالاف من فرص العمل وستكون منصة رئيسية للطاقة في المنطقة”.

وأشارالدكتور خالد فهمي وزير البيئة السابق٫: “لأول مرة يكون موتمر المناخ بهذا الحجم ولم يسبق تنظيم مؤتمر من قبل بهذا الحجم”٫ موضحا: “مؤتمر المناخ هو أكبر مؤتمر بيئي على مستوى العالم”٫ مضيفا: “ كان هناك 124 حدثا جانبيا كان يتم على هامش قمة المناخ وحجم ضخم من الأنشطة واللوجستيات التي تحتاج درجة متقدمة ومصر نظمتها بكفاءة”.



وأكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة السابق٫: “هناك عائد كبير لقطاع السياحة من تنظيم قمة المناخ”٫ لافتا: “شرم الشيخ أصبحت في ثوب جديد لذلك نتوقع طفرة سياحية في المرحلة القادمة”.