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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أوشك أن يمزق "طرحة" العروس..عريس مصري يرقص في حفل زفافه بطريقة هيستيرية

موقف محرج لعريس كاد
موقف محرج لعريس كاد أن يمزق طرحة العروسة

آثار فيديوا تم تداولة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو طريف، لعريس أثناء حفل زفافة وهو يرقص بطريقة هيستيرية.

فسر رواد التواصل الاجتماعي سلوك العريس انه ينتالة الفرحة العامة لدرجة انه ظهر فى مقطع فيديو وخز يشد طرحة العروس الطويلة ويدور بها بشكل لا يصدق حتى كاد أن يخلعها من رأسها.

من جانبها شعرت العروس بالصمدة وبدت ملامح الألم على وجه العروس كما حاولت التمسك بطرحتها حتى لا تتمزق في يد عريسها أو تفقد توازنها وتطرح أرضا، ويتسبب العريس فى وضعها بموقف محرج. 
 

لفت المطرب انتباة العريس أثناء غناة فى المايك وقال للعريس يا عريس براحة شوية وهذا دفع العريس سريعا لترك طرحة العروسة. 

موقف محرج لعريس كاد أن يمزق طرحة العروسة
موقف محرج لعريس كاد أن يمزق طرحة العروسة
موقف محرج لعريس كاد أن يمزق طرحة العروسة
موقف محرج لعريس كاد أن يمزق طرحة العروسة
موقف محرج لعريس كاد أن يمزق طرحة العروسة
موقف محرج لعريس كاد أن يمزق طرحة العروسة
موقف محرج لعريس كاد أن يمزق طرحة العروسة
موقف محرج لعريس كاد أن يمزق طرحة العروسة
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