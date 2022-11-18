عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون : صواريخ كوريا الشمالية تزعزع استقرار المنطقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت متحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، إن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ يزعزع الاستقرار في المنطقة، بعد أن استأنفت بيونج يانج إطلاق الصواريخ الباليستية.

وأشارت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع، سابرينا سينج، في إفادة صحفية: "إن إطلاق هذه الصواريخ البالستية مازال يزعزع الاستقرار، وإذا استمروا في ذلك، فإن ذلك سيزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة".

وأضافت أن "التزامنا لا يزال قويا تجاه كوريا الجنوبية واليابان، وسنقوم دائما بالدفاع عن حلفائنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم وخاصة في المنطقة ودعونا كوريا الشمالية إلى التوقف عن إطلاق الصواريخ الباليستية".

كوريا الشمالية تطلق صاروخًا بالستيًا باتجاه البحر الشرقي

رد عسكري قوي.. تحذير شديد اللهجة من كوريا الشمالية لأمريكا

وفجر الخميس، أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أطلقت "صاروخا بالستيا غير محدد"، في أحدث عملية إطلاق لصاروخ ضمن موجة غير مسبوقة، وبعد ساعات فقط من تحذير بيونج يانج من رد عسكري "أشد ضراوة" على الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين.

وقالت هيئة الأركان في الجيش الكوري الجنوبي: "أطلقت كوريا الشمالية صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق"، الذي يطلق عليه أيضا اسم بحر اليابان.

ومنذ قليل، حذرت كوريا الشمالية من "رد عسكري قوي" على التدريبات المشتركة بين الولايات المتحدة وحلفائها.

ونقلت وكالة أنباء كوريا الشمالية عن بيان أصدرته خارجية بيونج يانج قوله: "القمة الثلاثية الأخيرة بين واشنطن وسيول وطوكيو ستخلق وضعًا لا يمكن التنبؤ به في شبه الجزيرة الكورية".

وكانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بدأتا سلسلة من التدريبات العسكرية الجوية واسعة النطاق لتعزيز الردع ضد الاستفزازات المحتملة لكوريا الشمالية.

وشهدت التدريبات مشاركة أكثر من 100 طائرة مقاتلة، في الفترة من 31 أكتوبر حتى 4 نوفمبر.

ستندمون بالتأكيد.. كوريا الشمالية توجه تهديدات لأمريكا وحلفائها |تفاصيل

الحكومة اليابانية تدين إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي

أقوى إجراء مضاد

والأسبوع الماضي، حذرت كوريا الشمالية من أنها سترد بأقوى إجراء مضاد على أي محاولة لانتهاك سيادتها، منتقدة كوريا الجنوبية وأمريكا على مناوراتهما العسكرية.

وحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، قالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان، إن” بيونج يانج حذرت بشكل واضح من أنه إذا لم ترغب أمريكا في رؤية وضع خطير يضر بمصالحها الوطنية، يتعين أن تتوقف على الفور عن التدريب الجوي المشترك المستفز".

وأضافت أن أمريكا تجاهلت مطالب كوريا الشمالية بإجراء تدريبات جوية مشتركة لأهداف عدائية، بينما مددت فترة التدريب بسبب الإجراء الشرعي المضاد للدفاع عن النفس لكوريا الشمالية، ودعت إلى اجتماع لمجلس الأمن الدولي.

ووصفت الخارجية الكورية الشمالية التحركات الأمريكية بأنها غير مسؤولة ومتهورة، ونددت بالعملية الجوية بوصفها انتهاك خطير لأمن دولة ذات سيادة وتحديا سافرا لرغبة المجتمع الدولي لتحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة.
 

كوريا الشمالية اختبارات كوريا الشمالية البنتاجون كوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجابة طالب عن سؤال بالامتحان تثير الجدل على مواقع التواصل .. تفاصيل

تحذير شديد اللهجة من الصحة.. دواء يباع بالصيدلية يعالج البرد ويسبب الموت

10 جنيهات للجرام.. ارتفاع الذهب بشكل كبير وهذا سعر عيار 21

اتاخدت على خوانة..ماذا قالت تقارير المستشفى عن تحاليل إدمان شيرين عبد الوهاب؟

تحذير شديد اللهجة للمواطنين .. تخزين الأرز في المنزل يعرضك لهذه العقوبة

قرار عاجل من النيابة تجاه الطفل المتهم بالتعرض لفتاة فرنسية بالمقطم

شاهد.. رامي ربيعة وكهربا والسولية من مران الأهلي

انخفاض كبير في أسعار النفط العالمية

موضوعات متعلقة

ستندمون بالتأكيد.. كوريا الشمالية توجه تهديدات لأمريكا وحلفائها |تفاصيل

الحكومة اليابانية تدين إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي

سول: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا قصير المدى في البحر الشرقي

كوريا الشمالية تطلق صاروخًا بالستيًا باتجاه البحر الشرقي

رد عسكري قوي.. تحذير شديد اللهجة من كوريا الشمالية لأمريكا

سول وواشنطن تبحثان التهديدات السيبرانية لـ كوريا الشمالية

ترشيحاتنا

أمير مرتضى يعلن توقيع عقوبة على سامسون لهذا السبب

انخفاض كبير في أسعار النفط العالمية

مواقيت الصلاة .. اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022 - 24 ربيع الآخر 1444

بكلمات بسيطة عظم أجرك في ليلة الجمعة

الحبس عامين لـ عاملين ديليفري سرقا خزينة مطعم بالتجمع الأول

لليوم الثاني .. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروع كبير| شمس الكويتية.. حكاية متمردة على طريق خالد يوسف

نشرة المرأة والصحة| تحذير من دواء يباع بالصيدلية يسبب الموت.. وسر رشاقة سولاف فواخرجي وميرهان حسين تشعل المهرجان

مين الأحلى بالملاية اللف .. أروى جودة وأسما شريف منير بإطلالات مثيرة

لب وكروت شحن .. شاب يطلب استرجاع تكاليف الخطوبة يثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

مهرجان القاهرة السينمائي .. ندوة كاملة أبو ذكري والفيلم المصري ١٩ ب

المستشفى كامل العدد .. تعرف على تطورات إصابة لاعبي الأهلي / فيديوجراف

بمحضر شرطة.. شاهد| اللانش بوكس الذي تسبب في فصل طالب من المدرسة

فرصة .. شروط ومواعيد حجز وحدات الإسكان الاجتماعي ودار مصر وجنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ