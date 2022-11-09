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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إخلاء المنطقة.. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه الجارة الجنوبية

صاروخ كوري شمالي
صاروخ كوري شمالي

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الأربعاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قبالة ساحلها الشرقي.

ويعد هذا الإطلاق هو الأحدث في عام قياسي من التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية، بما في ذلك تجربة صاروخية عابرة للقارات الأسبوع الماضي، وذلك في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن بيونج يانج قد تستعد لأول اختبار لها لجهاز نووي منذ عام 2017.

تفاصيل الصاروخ

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، إن تحليل الحطام الذي يبلغ طوله ثلاثة أمتار والذي تم نقله من المياه القريبة من الحدود البحرية الكورية الجنوبية أظهر أنه أحد صواريخ أرض-جو من طراز SA-5 لكوريا الشمالية.

وقالت الوزارة إن الجيش الروسي استخدم صاروخا مماثلا لتنفيذ هجمات برية خلال غزو أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إنها تدين "بشدة" إطلاق كوريا الشمالية صاروخ SA-5 ، الذي تعتبره انتهاكًا للاتفاقية العسكرية بين الكوريتين لعام 2018 بشأن الحد من التوترات.

وقالت كوريا الجنوبية إن حطام صاروخ كوري شمالي أطلق باتجاه الجنوب وسط وابل من عمليات الإطلاق البحرية الأسبوع الماضي كان مصمما على أنه سلاح مضاد للطائرات يعود إلى الحقبة السوفيتية ويعود إلى الستينيات.

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والصاروخ، الذي كان واحدا من أكثر من 20 صاروخا أطلقته كوريا الشمالية يوم الأربعاء الماضي، سار في اتجاه جزيرة مأهولة بالسكان في كوريا الجنوبية وسقط بالقرب من الحدود البحرية المتوترة للمنافسين، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار وأجبر السكان في جزيرة أولونج على الإخلاء.

ويمتد الإطلاق إلى الوابل الأخير من الصواريخ الكورية الشمالية، بما في ذلك العشرات من عمليات الإطلاق الأسبوع الماضي التي وصفتها كوريا الشمالية بأنها محاكاة لهجمات على أهداف كورية جنوبية وأمريكية.

كوريا الشمالية تصعد عروض أسلحتها

وصعدت كوريا الشمالية من عروض أسلحتها بوتيرة قياسية هذا العام حيث يستغل الزعيم كيم جونج أون الإلهاء الناتج عن حرب روسيا على أوكرانيا لتسريع تطوير الأسلحة وزيادة الضغط على الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين.

وأطلقت كوريا الشمالية عشرات الصواريخ الأسبوع الماضي ، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات أثار تحذيرات بشأن الإخلاء في شمال اليابان ، في رد فعل غاضب على مناورة جوية مشتركة ضخمة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وصفتها كوريا الشمالية بأنها تدرب على الغزو.

يقول بعض الخبراء إنه من الممكن أن تكون كوريا الشمالية قد دخلت في جرد بعض أسلحتها القديمة لدعم النطاق الموسع لعمليات الإطلاق التي تمت الأسبوع الماضي ، والتي وصفتها كوريا الشمالية بأنها هجمات محاكاة على أهداف رئيسية في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مثل القواعد الجوية وأنظمة قيادة العمليات. 

وتضاف عمليات الإطلاق إلى وتيرة كوريا الشمالية القياسية في اختبار الأسلحة هذا العام، حيث يستغل الزعيم كيم جونغ أون الإلهاء الناتج عن حرب روسيا على أوكرانيا لتسريع تطوير الأسلحة وزيادة الضغط على الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين.
 

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