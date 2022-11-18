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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على موقف محمد عبد الغني من مباراة كأس مصر

صدى البلد

كشف مصدر مطلع بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن  لحاق محمد عبد الغني مدافع الأبيض بمباراة المصري المقبلة في كأس مصر بالرغم من إصابته في العضلة الأمامية. 


واكد المصدر أن اللاعب يخضع للمرحلة الأخيرة من التأهيل ومن المنتظر أن يشارك في التدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة المقبلة بصورة طبيعية استعدادا للقاء الفريق البورسعيدي.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 24 ساعة.

ويحصل الفريق على راحة من مران غدا  السبت ، على أن يستأنف الفريق الابيض تدريباته يوم الأحد المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة،  بشكل طبيعي استعدادا للمباريات المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر


حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة  القدم بنادي الزمالك على منح الثنائي مصطفى الزناري مدافع الأبيض وعمرو السيسي لاعب الوسط تعليمات فنية خاصة خلال التقسيمة التي خاضها الفريق خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وقام المدير الفني بالحديث مع الثنائي حول بعض متطلبات مراكزهما والتحرك السليم بدون كرة.


وخاض  الفريق تقسيمة فنية في نهاية المران، تم خلالها التركيز على تنفيذ بعض الجوانب الخططية التي تم التدريب عليها.


ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الجزء الأول من مران الفريق اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة،  على خوض اللاعبين لتدريبات على التمريرات السريعة بينهم.

وأدى اللاعبون  تدريبات فنية ركز خلالها الجهاز الفني على  التمريرات القصيرة السريعة،  وتابع البرتغالي جوسفالدو  فيريرا المدير الفني للزمالك التدريب ومدى استجابة اللاعبين للتعليمات الفنية


خاض  محمد أشرف "روقا" ويوسف أسامة نبيه ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  تدريبات بدنية منفردة قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق اليوم الجمعة.

ووضع الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا برنامجا بدنيا للثنائي لتجهيزهما بالشكل الأنسب للفترة المقبلة.

وقاد أندرية فيليب مدرب الأحمال الفقرة التدريبية الخاصة بالثنائي في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

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