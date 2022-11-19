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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بـ صدى البلد للبحث عن شقيقته المتغيبة

فاطمه احمد حسني
فاطمه احمد حسني

أرسل القارئ وحيد أحمد يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن شقيقته المتغيبة.

وقال في استغاثته اختي مريضه نفسيه متغيبة من 12/11 اسمها فاطمة أحمد حسني من امبابة شارع الأقصر من شارع محمد حسن حاره ريس عبدلله رقم  التواصل 01027679567

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

 

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فاطمه احمد حسني متغيبة خدمة بين الناس قارئ يستغيث مريضة نفسية

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