في يومها الثاني.. إقبال متزايد من المرضى على القافلة الطيبة بشمال سيناء

واصلت القافلة الطبية البشرية والبيطرية عملها بالوحدة الصحية بمدينة الحسنة محافظة شمال سيناء، لتوقيع الكشف الطبي وصرف الأدوية بالمجان للمواطنين.. حيث شهدت الوحدة الصحية بالحسنة إقبالا كبيرا ومتزايدا من المرضي في اليوم الثاني علي التوالي .

وتابع المحاسب سعد بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة بمحافظة شمال سيناء ، اليوم ، جهود القافلة الطبية بالوحدة الصحية .

حيث تفقد حجرات الكشف ومعمل التحاليل وسحب العينات والصيدلة الخاصة بالأدوية التابعة للقافلة والتقي الأطباء الموجودين وطاقم التمريض.

وأشاد بالأداء الرائع لفريق عمل القافلة وأثني علي مشاركتهم الفعالة والجهود المبذولة لخدمة الأهالي بمركز ومدينة الحسنة وتقديم الدعم الطبي اللازم لهم.

وأكد رئيس المركز والمدينة أننا نقدم كافة الإمكانيات المتاحة والمطلوبة لإنجاح أهداف تلك القوافل بهدف الإرتقاء بمستوي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

بهدف توفير المشقة علي المواطنين في القري والتجمعات البدوية التابعة لها وتوفير الخدمات الطبية لهم في أماكن إقامتهم.

واضاف أنه سيتم توقيع الكشف الطبي للمواطنين وتقديم العلاج وتوزيع الأدوية بالمجان لهم.

الكشف علي 233 حالة مرضية

من جانبه.. قال رئيس القافلة الطبية إنه تم توقيع الكشف الطبي علي الحالات المتردده بواقع (٢٣٣ ) حالة مرضية في التخصصات الآتية

_ ٢٣ حاله أنف وأذن_ ٢٦حاله. رمد_ ٢ حاله. مسالك_ ٣٣حاله جلدية_ ٤٥حاله باطنه_ ٢٦حاله جراحه_ ٣١حاله أطفال_ ١٩حاله نساء ، كما تم صرف العلاج لجميع الحالات المرضية بالمجان.

وأوضح أن القافله سوف تستمر في تقديم خدماتها للأهالي بمدينة الحسنه حتي يوم الاثنين.. ثم تستكمل عملها يومي الثلاثاء والأربعاء بقرية القسيمة التابعه لمركز ومدينة الحسنة.

وفي مجال الطب البيطري تم تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لكل من تردد علي القافلة كما قام الدكتور البيطري التابع للقافله بالانتقال لبعض الحالات في محل إقامتهم وتم تقديم العلاج لأكثر من ١٥ حيوانا من الأغنام والماعز والدواب بالإضافة إلي صرف العلاج والتحصينات اللازمه لهم بالمجان بجانب تقديم الإرشادات الطبية اللازمة للمربيين.