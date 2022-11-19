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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شمال سيناء : رفع كفاءة منازل وحفر آبار مياه بالقرى

زيارة المدير التنفيذى
زيارة المدير التنفيذى لمؤسسة بيت الزكاة الي سيناء

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الدكتورة سحر نصر، المدير التنفيذي لمؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري، أثناء زيارتها لمحافظة شمال سيناء، وذلك بحضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، العميد مصطفي محمد مصطفي، رئيس الادارة المركزية لمكتب المحافظ، الدكتور أسامه الحديدى المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمى للفتوي الاكترونيه والقيادات التنفيذية. 


وثمن المحافظ الدور المجتمعى الذي يقوم به الأزهر الشريف والجهود المبذولة من مؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري، موجها التحية لفضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على الدعم المتواصل لمحافظة شمال سيناء وتوجيه قوافل دعوية لنشر الوعى الديني وصحيح الدين الإسلامي. 

 

رفع كفاءة المنازل


وأعلن المحافظ عن قيام مؤسسة الزكاة والصدقات المصري عن رفع كفاءة المنازل التي اضيرت بقرية الخروبة، علي ان يتم البدء بالعمارات السكنية الأربعة والمنزل البدوية، بجانب حفر آبار المياه بالقري العائدة، وتوفير مستلزمات الزراعة.


بدورها نقلت الدكتورة سحر نصر المدير التنفيذي لمؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري، تحيات الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لأهالى محافظة شمال سيناء. 
وأكدت علي قيام المؤسسة بدعم القري العائدة بالشيخ زويد من خلال إعادة تأهيل المنازل والمنشآت التي اضيرت وحفر آبار المياه وتوزيع المساعدات على المواطنين. 


وأعلن الدكتور الدكتور أسامه الحديدى المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمى للفتوي الاكترونيه، عن تسيير عدد من القوافل الدعوية من الأزهر الشريف لمحافظة شمال سيناء، وعقد ندوات توعوية بالمساجد ومراكز الشباب والجمعيات الأهلية، بجانب خطبة الجمعة بمساجد المحافظة الكبري. 
وفي ذات السياق شهد المحافظ ترافقه المدير التنفيذي لمؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري، والمدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمى للفتوي الاكترونيه وأعضاء قافلة الأزهر الدعوية توزيع المواد الغذائية والأغطية على المستحقين من أهالى قرية الخروبة والتجمعات التابعة لها وعدد من أهالى مدينة الشيخ زويد.
 

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