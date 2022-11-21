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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حملة التبرع بالدم لصالح قصر العينى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.. اليوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تنظم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، اليوم، حملة التبرع بالدم وذلك بالتعاون مع بنك الدم القصر العينى، وتأتي الحملة تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وأشراف الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وكانت قد أعلنت جامعة القاهرة ، عن حملة التبرع بالدم على مستويات كليات الجامعة ، وذلك بالتعاون مع بنك الدم القصر العينى من الفترة 20 من نوفمبر حتى 28 من نفس الشهر، وتم تخصيص أيام للتبرع لكل كلية.

وتأتي مواعيد تبرع كل كلية كالتالي:

كلية سياسة و اقتصاد 21 نوفمبر

كلية التخطيط العمرانى 22 نوفمبر

كلية العلوم 27 نوفمبر

كلية دار علوم 29 و 30 نوفمبر

كلية العلاج الطبيعى 4 و 5 ديسمبر

كلية الصيدلة 6 ديسمبر

كلية طب الاسنان 7 ديسمبر.

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علي جانب آخر نجح فريق قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى الاستقبال والطوارئ بقصر العيني بجامعة القاهرة، في إجراء عملية جراحية خطيرة ودقيقة  لعامل بناء لاستخراج سيخ حديدي سقط على ظهره واخترق الصدر بالكامل والرئة اليُسرى واستقر على بُعد مليمترات من الشريان الأورطي والقلب، واستغرقت العملية الجراحية ساعتين، وتمكن الفريق الطبي من استخراج السيخ بالكامل مع الحفاظ على القلب دون أي تلامس، وإصلاح جزء كبير من الرئة، مما أدى إلى استقرار حالة المريض دون حدوث أي مضاعفات.  

وهنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة القاهرة، الفريق الطبي لجراحة الصدر والقلب بمستشفى قصر العيني، لنجاحه في إجراء هذه العملية الجراحية الحرجة والخطيرة، مشيدًا بكفاءة وتميز الكوادر بمستشفيات جامعة القاهرة من أطباء وتمريض، وتمتعهم بمستويات علمية ومهنية متميزة، مؤكدًا حرص الجامعة على تطوير الخدمات الطبية والعلاجية والنهوض بها وتقديمها بجودة تليق بالمواطن المصري، بما يساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر.

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