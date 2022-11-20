عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أعلى من المعدل الطبيعي.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة 3 درجات لمدة 48 ساعة

الأرصاد
الأرصاد

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه خلال اليومين الماضيين رصدت الهيئة تسجيل درجات حرارة أعلي من المعدل الطبيعي خلال هذه الفترة من العام، وهو ما سيستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، "درجات الحرارة أعلي من المعدل من درجتين لـ3 درجات".

رجعوا الصيفي.. الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد غدا

الأرصاد تؤكد أهمية تطهير مخرات السيول استعدادا للأمطار

وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "في المساء مع قصواء"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية CBC، أنه بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة واعتبارها أعلي من المعدل، لكن هذا الأمر لن يستمر، حيث أنه اعتبارا من يوم الأربعاء المقل، ستنخفض درجات الحرارة تدريجيا وتصل في القاهرة الكبرى لـ23 درجة مئوية بنهاية الأسبوع.

واستطردت: "بالنهار الجو بيكون حر في فترة الظهيرة، ونشعر بالبرودة في الساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، بلاش نخفف الملابس ولازم نكون واخدين بالنا، الفترة دي فترة استقرار، وطالما فيه استقرار يعني فيه شبورة مائية موجودة على الطرق السريعة والزراعية".

بداية من يوم الأربعاء

وأوضحت أن الشبورة تقلل الرؤية الأفقية، ومن المهم أن يحتاط الجميع، خاصة أثناء القيادة على الطرق السريعة والزراعية في الصباح الباكر، متابعة: "بداية من يوم الأربعاء هيكون فيه تقلبات جوية وأمطار على مناطق متفرقه من الجمهورية، والسواحل الشمالية تشهد أمطار خفيفة زي الإسكندرية ومطروح ودمياط وبورسعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر

هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية دمياط الاستشعار عن بعد الأرصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد من نقابة المهن التمثيلية على أنباء إصابة رامز جلال بالعمى

مشاهدة مباراة قطر والاكوادور مباشر الآن 0 -0 في افتتاح كأس العالم

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 لـ المدارس في جميع المحافظات

أولاد المطلقات الأبرز.. 5 فئات من الأطفال تحصل على معاش شهري.. اعرف قيمته

تعليق قوي من النائب مصطفى بكري على لقاء الرئيس السيسي بأردوغان

صدمة وحيرة للجميع.. حكاية إصابة رامز جلال بالعمى؟| تفاصيل

مفاجأة بالقانون الجديد.. خصم 25% من رسوم التصالح في مخالفات البناء

مفاجأة عن سبب إلغاء الحكم لهدف الإكوادور في شباك قطر بافتتاح كأس العالم

ترشيحاتنا

موعد والقناة الناقلة لمباراة السنغال وهولندا في كأس العالم 2022

توت عنخ آمون وحجر رشيد.. عملتان تذكاريتان جديدتان من "المالية"|فيديو

75 ألف جنيه زيادة في سعر سيات ليون 2022 بمصر

ماتلبسوش تقيل بكرة.. مفاجأة في درجات الحرارة غدا الإثنين بهذه المحافظات

هل يجوز أداء صلاة الحاجة لطلب أكثر من شيء .. الإفتاء توضح

غرق 4 أشخاص في إنقلاب قارب للهجرة بالولايات المتحدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس البحر.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بإطلالة جريئة من روسيا.. المزيد

بفستان جريء.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بإطلالة ملفتة

للمرة التانية.. هبة السيسي تتحدى حسين فهمي بإطلالة جريئة.. شاهد

إلهام شاهين تستعرض جمالها في إطلالة أنيقة.. شاهد

فيديو

قرارات هامة من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة.. تفاصيل

تعرف على أغلى 10 منتخبات في مونديال قطر 2022.. فيديوجراف

«مبيرحمش».. تعرف على حكم مباراة افتتاح كأس العالم بين قطر والإكوادور |فيديوجراف

أمينة شلباية تحذر المحجبات: إوعوا تلبسوا كدا فى الشتا| شاهدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب : تكريم واهتمام ورعاية أسر الشهداء

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ