بفستان جريء.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بإطلالة ملفتة

أثارت الفنانة غادة عبد الرازق حالة من الجدل الواسع بين متابعيها بعد نشرها مجموعه من الصور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وظهرت النجمة غادة عبد الرازق ، بإطلالة جريئة ومثيرة مرتدية فستان اتسم بستايل الاوف شولدر باللون الاسود .

واعتمدت على وضع المكياج بالمسات الصاخبة وتركت شعرها منسدلاً على كتافيها .

تواصل الفنانة غادة عبد الرازق، تصوير أحداث فيلمها الجديد الذي يحمل اسم “جوازة بالعافية”، في أحد الديكورات بمنطقة السادس من أكتوبر.

ويشارك في الفيلم كلا من الفنانين: أحمد أدم، وبيومي فؤاد، وثراء جبيل، وغيرهم من الفنانين.