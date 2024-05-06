أوكرانيا تدمر 12 من أصل 13 طائرة مسيرة روسية

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن أنظمة دفاعها الجوي دمرت 12 من أصل 13 طائرة بدون طيار هجومية أطلقتها روسيا.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قالت القوات الجوية عبر تطبيق “تيليجرام”، إنه تم تدمير الطائرات بدون طيار فوق منطقة سومي في شمال شرق أوكرانيا.

ولم يتضح على الفور ما حدث للطائرة بدون طيار التي لم يتم إسقاطها.

وكانت روسيا، أعلنت أمس الأحد، السيطرة على قرية أوتشيرتين في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن وحدات من مجموعة القوات الروسية حررت بلدة أوتشيريتينو التابعة لجمهورية دونيتسك بالكامل، وتم تحسين الوضع التكتيكي وهزيمة التشكيلات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أرخانغيلسكوي ونوفغورودسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".