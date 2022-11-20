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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غرق 4 أشخاص في إنقلاب قارب للهجرة بالولايات المتحدة

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن السلطات الأمريكية بغرق أربعة أشخاص على الأقل بينما يبحث رجال الإنقاذ عن خمسة آخرين قبالة فلوريدا، إثر انقلاب قارب خلال محاولة هجرة فاشلة.

وقال خفر السواحل الأمريكي إنه تم إنقاذ تسعة أشخاص وتم العثور على جثة شخص واحد يوم السبت بعد إنقلاب القارب على بعد 80 كيلومترا من ليتل تورتش كي بولاية فلوريدا.

وأشار خفر السواحل في تغريدة إن بعض الذين تم إنقاذهم كانوا يرتدون سترات نجاة وهو ما أدى إلى نجاتهم من الأمواج التي وصلت إلى 2.4 متر وسط رياح بلغت 48 كيلومترا في الساعة.

ولم يذكر خفر السواحل على الفور من أين قدم الأشخاص الذين كانوا على متن القارب.

الولايات المتحدة فلوريدا الهجرة الهجرة غير الشرعية خفر السواحل الأمريكي

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