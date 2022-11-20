بملابس البحر.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بإطلالة جريئة من روسيا.. المزيد

أثارت الاعلامية ياسمين الخطيب جدلاً واسعاً على السوشيال ميديا بعد ظهورها بإطلالة ملفتة من روسيا.

وخطفت ياسمين الخطيب، أنظار متابعيها بإطلالة جذابة مرتدية فستان ملابس البحر من مايوه اسود ذات أكمام طويلة و شورت من الاسفل ، كما اختارت، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت، ياسمين الخطيب في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر الشفاه باللون الأحمر الجريء الذي يبرز جمال أنوثتها.